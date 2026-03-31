Занимающееся делами Колапинто агентство – об аварии Бермэна: «Франко не виноват. Это последствия новых правил «Ф-1»

Менеджеры Колапинто отреагировали на аварию Бермэна.

Агентство Bullet Sports Management, которое занимается карьерой пилота «Альпин » Франко Колапинто , прокомментировало сход Оливера Бермэна на Гран-при Японии .

Гонщик «Хааса » попытался избежать столкновения с замедлившейся машиной аргентинца, из-за чего Бермэн вылетел за пределы трассы и врезался в барьеры, перегрузка в момент удара составила 50G.

«Такую гонку хочется забыть. Франко не повезло с моментом появления машины безопасности, которая уничтожила его шансы побороться за очки.

Мы также не можем проигнорировать инцидент, который привел к аварии Олли Бермэна, – инцидент, в котором Франко не виноват. Это последствия новых правил по использованию электромотора, что подтвердила ФИА в официальном заявлении», – говорится в сообщении агентства.

Последняя авария ошеломила «Ф-1» по-настоящему. Кошмар из-за новых машин уже близок

