Шарль Леклер: «Силовая установка – одна из основных слабостей «Феррари»

Леклер высказался о положении «Феррари».

Пилот «Феррари» поделился мнением о том, что Скудерии необходимо улучшить во время месячного перерыва в апреле.

«Что ж, если посмотреть на прошедшие три гонки, то вполне очевидно, где нам необходимо добиться прогресса, – и я говорю о силовой установке. Но, конечно, к Майами мы ничего не сможем сделать.

Но дело не только в моторе. В такой год, когда все новое, каждая команда становится значительно лучше – так что тут вопрос не только в силовой установке.

Необходимо ввести шины в «рабочее окно», есть аэродинамика, есть шасси – и над всем этим мы будем работать изо всех сил, чтобы постараться как можно сильнее приблизиться к «Мерседесу». Надеюсь, нам также удастся остаться впереди «Макларена». Посмотрим.

Тем не менее да, я считаю, что силовая установка – одна из наших основных слабостей на данный момент. Но есть и другие аспекты, которые влияют на темп болида и могут помочь сократить отставание», – сказал Леклер.

