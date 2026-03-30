Цунода выступит за «Ред Булл» на шинных тестах на «Сузуке»

Цунода выступит за «Ред Булл» на тестах.

Резервный пилот «Ред Булл » Юки Цунода выступит за команду на двухдневных тестах шин «Пирелли », которые пройдут во вторник и среду на трассе «Сузука ».

Макс Ферстаппен точно не будет участвовать в данных тестах – четырехкратный чемпион вернулся домой в Монако. Участие Изака Аджара пока не подтверждено.

