  • Спортс
  • Авто
  • Новости
4

Дэймон Хилл: «Понимаю, что некоторым пилотам не нравится замедляться и заряжать батарею, но сами гонки получаются интересными»

Хилл выступил в защиту нового регламента «Ф-1».

Чемпион «Формулы-1» 1996 года Дэймон Хилл рассказал о том, что не согласен с критикой гонок на новых болидах, которую позволяют себе многие пилоты.

Хилл считает, что наблюдать за борьбой, которая, как ему кажется, стала более тактической, весьма интересно.

«Послушайте. Да, я понимаю, что некоторым гонщикам не нравится замедляться и заряжать батарею, но сами гонки, как мне кажется, получаются весьма интересными. В них идет интересная тактическая борьба. Гонщикам приходится больше думать, а нам смотреть такие гонки только интереснее.

Сезон тоже складывается интересно. Мы видели [на Гран-при Японии] трех представителей разных команд в первой тройке. Много интересной борьбы. Получается, что на победу могут претендовать сколько, шесть гонщиков? Это очень хороший результат», – рассказал Хилл.

Последняя авария ошеломила «Ф-1» по-настоящему. Кошмар из-за новых машин уже близок

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsport.com
регламент
logoДэймон Хилл
Гран-при Японии
logoФормула-1
logoФИА
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Ну как бы нет, пока что зрелищность 66.6666% процентов и прошло всего-то 3 гонки. Сузука была очень-очень сильно скучная и я вообще моментами засыпал. Тормозить в повороте чтобы быть быстрее на прямой это вообще бред полнейший. Регламент оказывается сильно провальный. Теперь представьте скоростную Монцу и что за херота на ней будет твориться? Да вообще на любой скоростной трассе будет просто ад.
Про какую тактическую борьбу Хилл несёт? Может про: "я не хотел обгонять Хэмилтона, но машина решила иначе."?
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
