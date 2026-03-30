Дэймон Хилл: «Понимаю, что некоторым пилотам не нравится замедляться и заряжать батарею, но сами гонки получаются интересными»

Хилл выступил в защиту нового регламента «Ф-1».

Чемпион «Формулы-1» 1996 года Дэймон Хилл рассказал о том, что не согласен с критикой гонок на новых болидах, которую позволяют себе многие пилоты.

Хилл считает, что наблюдать за борьбой, которая, как ему кажется, стала более тактической, весьма интересно.

«Послушайте. Да, я понимаю, что некоторым гонщикам не нравится замедляться и заряжать батарею, но сами гонки, как мне кажется, получаются весьма интересными. В них идет интересная тактическая борьба. Гонщикам приходится больше думать, а нам смотреть такие гонки только интереснее.

Сезон тоже складывается интересно. Мы видели [на Гран-при Японии ] трех представителей разных команд в первой тройке. Много интересной борьбы. Получается, что на победу могут претендовать сколько, шесть гонщиков? Это очень хороший результат», – рассказал Хилл.

