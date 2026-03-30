  • Ландо Норрис: «Не вижу смысла говорить об изменениях. Пока болельщикам нравятся гонки, только их мнение будет иметь значение»
Ландо Норрис: «Не вижу смысла говорить об изменениях. Пока болельщикам нравятся гонки, только их мнение будет иметь значение»

Норрис сомневается в скором изменении регламента «Ф-1».

Пилот «Макларена» Ландо Норрис рассказал о том, что не видит смысла в рассуждениях о том, какие изменения в гонках он и его коллеги хотели бы видеть.

Норрис считает, что «Ф-1» и ФИА не будут менять технический регламент и конструкцию двигателей, пока основной массе болельщиков будет нравиться зрелищность гонок:

«Не вижу смысла говорить о том, что бы я изменил. Поскольку мои слова не будут иметь никакого значения. Пока болельщикам будут нравиться гонки, значение будет иметь только их мнение».

Когда Норриса спросили, считает ли он, что удовольствие пилотов от гонок тоже имеет ключевое значение, он с этим не согласился:

«Нет. Очевидно, что [для руководства «Ф-1» и ФИА] это не так (смеется»)».

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsportweek
