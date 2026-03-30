  • Дэвид Култхард о переходе Уитли в «Астон Мартин»: «Не раздумывая пригласил бы его в свою команду»
Дэвид Култхард о переходе Уитли в «Астон Мартин»: «Не раздумывая пригласил бы его в свою команду»

Култхард поддерживает выбор «Астон Мартин» в пользу Уитли.

Бывший пилот «Формулы-1» Дэвид Култхард рассказал о том, что уверен в успешной будущей работе Джонатана Уитли в «Астон Мартин».

Уитли согласился на предложение «Астон Мартин» и покинул пост руководителя команды «Ауди» 20 марта.

При этом стороны пока не согласовали вопрос сроков, когда Уитли сможет приступить к работе на новом месте.

«Думаю, многие просто не осознают того, насколько приятный и хороший человек Джонатан Уитли. И он настоящий боец. Он будет делать все, что необходимо, при этом придерживаясь правильной спортивной этики. Я большой поклонник его таланта. И не раздумывая пригласил бы его в свою команду», – рассказал Култхард.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsport.com
