Тото Вольфф: «Не знаю, вернется ли Хорнер в «Ф-1», но я не желаю ему зла»

Вольфф рассказал о своем отношении к возможному возвращению Хорнера.

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф рассказал о том, что спокойно воспримет возвращение Кристиана Хорнера в «Формулу-1», если оно все же случится.

Хорнер, в прошлом году уволенный из «Ред Булл », считается претендентом на покупку доли в команде «Альпин ».

«Считаю ли я, что Хорнер когда-нибудь может стать моим союзником и человеком, разделяющим мои цели? Нет, я так не думаю.

Тем не менее, хотя порой я и испытывал в его отношении сильнейшее раздражение и гнев, также нужно помнить о том, что даже у твоего злейшего врага есть лучший друг. А значит в этом человеке должно быть что-то хорошее.

В те годы соперничество наших команд было слишком напряженным и яростным. И порой действительно происходили вещи, которые до сих пор вызывают у меня недоумение – и я не понимаю, зачем Хорнер так поступал.

Я не знаю, найдет ли Хорнер свой путь и вернется ли он в «Формулу-1» – и если да, от в каком качестве. Но я, разумеется, не желаю ему зла. Ведь мы должны уважать друг друга. К тому же очень немногие боссы команд добились того же, что и Хорнер.

Так что я вижу эту ситуацию следующем образом: что бы в итоги ни случилось, каким бы ни был результат, вернется ли он в «Формулу-1» или нет – я в любом случае отнесусь к этому спокойно», – рассказал Вольфф.

