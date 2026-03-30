Андреа Стелла об аварии Бермэна в Японии: «Этот случай нужно подробно изучить»
Руководитель «Макларена» Андреа Стелла прокомментировал аварию гонщика «Хааса» Оливера Бермэна на Гран-при Японии.
Инцидент произошел после того, как британец попытался избежать столкновения с медленно ехавшим болидом «Альпин» Франко Колапинто.
«Я считаю, что важно проанализировать данные, и я бы добавил, что соответствующим командам следует поделиться информацией, чтобы можно было понять, что случилось с болидами Колапинто и Бермэна.
Думаю, внедрение двигателя с электрической составляющей мощностью 250 киловатт [вместо нынешних 350] будет хорошим решением проблемы, которое можете пилотам прекратить поднимать ногу с педали газа, из-за чего и возникает такая разница в скорости.
Этот случай нужно подробно изучить. Не думаю, что здесь можно найти простое решение, но у нас есть информация, компетенции и инженеры, чтобы со всем разобраться. Уверен, этот вопрос должен быть ключевым на собраниях, которые будут проводиться во время перерыва между ФИА, командами и «Формулой-1», – сказал Стелла.
