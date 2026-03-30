Оливер Бермэн: «Нужно передохнуть и восстановиться. Но со мной все хорошо»

Бермэн оценил свое самочувствие после аварии.

Пилот «Хааса » Оливер Бермэн рассказал, что не получил никаких травм в аварии на Гран-при Японии и чувствует себя хорошо.

Также Бермэн принес извинения команде за разбит

«Да, понятно, что планы на апрель немного поменялись. Сейчас возьму пару дней отдыха. Нужно передохнуть и восстановиться – и я уверен, что скоро почувствую себя лучше. Ну а дальше как обычно начну готовиться к следующей гонке.

Прежде всего хочу сказать, что со мной все хорошо. Я в полном порядке. Хотя момент был довольно пугающим. Но сейчас все в порядке, а это самое главное. Я лишь могу от всего сердца принести извинения команде. Ведь своей аварией я сильно добавил ребятам работы», – рассказал Бермэн.

