Пьер Гасли о болиде «Альпин» 2026 года: «Лучшая машина в моей карьере. Надеюсь, получится догнать лидеров»

Гасли высказался об итогах этапа в Японии.

Пилот «Альпин» прокомментировал 7-е место на Гран-при Японии .

Француз финишировал в очках во всех первых трех гонках сезона-2026 – для него это лучшее начало сезона в «Ф-1» за всю карьеру.

«Должен сказать, гонка была длинной, я испытывал серьезное давление. На старте мне было комфортно ехать на «медиуме». Но еще с начала сезона на трассе много раз появлялась машина безопасности, так что я знал, что в какой-то момент это снова произойдет.

Вторая часть гонки прошла немного иначе. [Макс] Ферстаппен оказывал на меня давление на протяжении всей гонки, так что мне пришлось максимально сконцентрироваться и выжать максимальную скорость, не допустив ошибок, поскольку Макс был очень, очень близко.

«Ред Булл» был чуть быстрее на «харде», однако в итоге нам удалось сдержать их и забрать 7-е место.

Думаю, это лучший болид в моей карьере – вероятно, наравне с «Альфа Таури» [нынешний «Рейсинг Буллз»] 2021 года. У нас хорошая основа для работы. Я вполне доволен, что в первые уик-энды машина хорошо работала. У нас есть темп практически во всех областях.

Мы знаем, где проявляются наши ограничения и над чем нужно поработать. Впереди целый месяц, мы работаем над обновлениями для этапа в Майами, так что все это выглядит многообещающе.

Я доволен этим уик-эндом. Команда отлично справилась, мы добились отличного прогресса. Нам удалось значительно оторваться от [Лиама] Лоусона из «Рейсинг Буллз», который, по-моему, финишировал в 18 секундах позади нас. Мы же оказались в 7 секундах позади «Феррари» [Льюиса Хэмилтона]. Если мы продолжим работу, то, надеюсь, сможем догнать лидирующую группу», – сказал Гасли.

