Юки Цунода о новых болидах «Ф-1»: «Ощущение, будто это другая гоночная категория»

Цунода высказался о новых машинах «Ф-1».

Резервист и тест-пилот «Ред Булл » Юки Цунода поделился впечатлениями от управления новыми болидами «Ф-1» после работы в симуляторе.

Мне показалось, что оторваться от напарника было трудно. В этом году электрическая энергия играет важную роль в «Ф-1». Даже если ты отстаешь в поворотах, куда важнее твой темп на прямых.

Эта машина полностью отличается от той, которой я управлял в 2025-м. Ощущение, будто это другая гоночная категория», – сказал Цунода.

