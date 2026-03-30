Юки Цунода о новых болидах «Ф-1»: «Ощущение, будто это другая гоночная категория»
Цунода высказался о новых машинах «Ф-1».
Резервист и тест-пилот «Ред Булл» Юки Цунода поделился впечатлениями от управления новыми болидами «Ф-1» после работы в симуляторе.
Мне показалось, что оторваться от напарника было трудно. В этом году электрическая энергия играет важную роль в «Ф-1». Даже если ты отстаешь в поворотах, куда важнее твой темп на прямых.
Эта машина полностью отличается от той, которой я управлял в 2025-м. Ощущение, будто это другая гоночная категория», – сказал Цунода.
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: topnews.jp
