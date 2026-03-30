Андреа Кими Антонелли: «Если бы не появление машины безопасности, сложно сказать, где бы мы оказались»

Антонелли признал везение в победе в Японии.

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли рассказал о том, что на Гран-при Японии у него возникли трудности с обгоном Шарля Леклера . И что если бы ему не повезло с моментом появления машины безопасности, что позволило итальянцу совершить пит-стоп с экономией времени, он вряд ли сумел бы победить.

«Мне было очень сложно что-либо сделать, находясь позади Шарля Леклера. Потому что у нас были кардинально разные стратегии использования энергии батареи.

Так что мне было очень сложно найти точку на трассе, в которой я мог бы совершить обгон. К счастью, в итоге Шарль поехал в боксы, а я остался на чистой трассе. Но да, если бы не появление машины безопасности, мне сложно сказать, где бы мы оказались. Так что мне повезло», – рассказал Антонелли.

