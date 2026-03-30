Жак Вильнев: «Антонелли пришлось побороться. У «Мерседеса» возникают проблемы с прорывом через трафик»

Чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев подвел итоги Гран-при Японии , поделившись мнением о победном выступлении Андреа Кими Антонелли , а также отметив слабую сторону болида «Мерседеса», которая, как считает канадец, заключается в недостаточно эффективной работе в трафике.

«Антонелли был быстрейшим по ходу всего уик-энда. Так что его победа вполне логична. Однако он действительно провалил старт гонки. Можно ли сказать, что Антонелли в итоге победил заслуженно? Ну, кто знает.

При этом Антонелли пришлось жестко бороться, пробиваясь обратно наверх. И то же самое можно сказать про Расселла . Как кажется, что в отличие от конкурентов у «Мерседеса» возникают проблемы с тем, чтобы прорываться через трафик. У других это получается, у «Мерседеса» не очень.

Болиду «Мерседеса», как кажется, нужен «чистый воздух», нужна чистая трасса. И вот оказавшись в таких условиях, пусть и не без доли везения, Антонелли выжал из ситуации максимум. Он очень хорошо использовал этот шанс. Ну а когда ты хочешь победить, ты в том числе должен уметь обращать определенные ситуации в свою пользу», – рассказал Вильнев.

