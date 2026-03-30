  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Фредерик Вассер: «Феррари» есть куда расти. Машине не хватает скорости на прямых»
1

В «Феррари» подвели итоги уик-энда в Японии.

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер прокомментировал результаты Гран-при Японии, где Шарль Леклер финишировал 3-м, а Льюис Хэмилтон – 6-м.

«Думаю, в целом уик-энд прошел хорошо за счет потрясающего пилотажа в исполнении Шарля на протяжении последних пары кругов, когда он сдерживал [Джорджа] Расселла позади. Как и Джорджу, ему немного не повезло с моментом появления машины безопасности, однако в целом это было сильное выступление.

Теперь у нас есть месяц на то, чтобы вернуться еще сильнее в Майами. Финишировать в очках и постоянно идти на пути к чемпионству – это хорошо, поскольку это важно для оставшейся части сезона.

Очевидно, нам не хватает скорости на прямых – пилоты много жаловались на это, но что есть, то есть. Нам есть куда расти.

Пока оба наших болида участвуют в борьбе, я доволен. Думаю, любой был бы доволен, если бы обе его машины боролись за высшие позиции, а не находились где-то позади. Так что я доволен. Шарль и Льюис [Хэмилтон] очень уважают друг друга и прекрасно осознают, что «Феррари» на первом месте. Они отлично справляются со своей работой.

Нам нужно многое улучшить. Теперь, после трех гонок, у нас много данных для понимания возможностей болида: где у нас все в порядке, а где – нет. Необходимо добиваться прогресса во всех областях. Уверен, это касается не только нас – но и других команд. Это значит, что нужно справиться со своей работой лучше остальных», – сказал Вассер.

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: сайт «Ф-1»
logoФредерик Вассер
Гран-при Японии
logoШарль Леклер
logoФормула-1
logoЛьюис Хэмилтон
logoФеррари
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
руководители новые, места +/- теже самые
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Ко всем новостям
Последние новости
1 марта, 11:43ВидеоСпортс"
Рекомендуем