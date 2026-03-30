Тото Вольфф сомневается в вероятности возвращения Хорнера в «Ф-1»: «Его действия нанесли немалый ущерб»
Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф заявил, что в «Формуле-1» не слишком многие будут рады возвращению в чемпионат Кристиана Хорнера.
Бывший босс «Ред Булл» претендует на покупку доли в команде «Альпин» – хотя недавно стало известно, что на те же 24 процента акций, доступных на рынке, претендует и сам Вольфф вместе с концерном «Мерседес».
«Скажем так, его действия нанесли немалый ущерб, а в таком небольшом и закрытом мире, как «Формула-1», подобные вещи могут иметь последствия», – заявил Вольфф.
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: BBC
"Он разбил немало стекол[сжег немало мостов], и эти поступки имеют последствия в нашем микромире.
У меня неоднозначное мнение о возвращении Хорнера в Формулу-1. В этом виде спорта не хватает ярких личностей. А его личность была, безусловно, очень неоднозначной, и это хорошо для спорта, — сказал Вольфф. — Я сказал Фреду Вассёру, что нужны и хорошие, и плохие, и злодеи. А сейчас остались только хорошие и злодеи. Плохие ушли.
Думаю ли я, что он когда-нибудь мог бы стать моим союзником или человеком, разделяющим цели? Не думаю.
Но даже в моменты величайшего разочарования и гнева по отношению к нему нужно напоминать себе, что даже у твоего злейшего врага есть лучший друг, значит, в нем должно быть что-то хорошее.
"Если бы не это соперничество, длившееся долгие годы, и если бы в реке утекло больше воды, я уверен, что мог бы посидеть с ним за ужином и от души посмеяться".
Порой все было слишком напряженно, слишком ожесточенно, и происходили вещи, мотивы которых я не могу понять до сих пор, — сказал Вольфф. — Не знаю, сможет ли он вернуться и в каком качестве. Я, безусловно, не желаю ему зла. И мы должны отдать друг другу должное. Не так много руководителей команд добились того, чего добился он".»