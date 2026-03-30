Тото Вольфф сомневается в вероятности возвращения Хорнера в «Ф-1»: «Его действия нанесли немалый ущерб»

Вольфф сомневается в возвращении Хорнера в «Ф-1».

Исполнительный директор «Мерседеса » Тото Вольфф заявил, что в «Формуле-1» не слишком многие будут рады возвращению в чемпионат Кристиана Хорнера .

Бывший босс «Ред Булл » претендует на покупку доли в команде «Альпин » – хотя недавно стало известно, что на те же 24 процента акций, доступных на рынке, претендует и сам Вольфф вместе с концерном «Мерседес».

«Скажем так, его действия нанесли немалый ущерб, а в таком небольшом и закрытом мире, как «Формула-1», подобные вещи могут иметь последствия», – заявил Вольфф.

