  Тото Вольфф сомневается в вероятности возвращения Хорнера в «Ф-1»: «Его действия нанесли немалый ущерб»
Тото Вольфф сомневается в вероятности возвращения Хорнера в «Ф-1»: «Его действия нанесли немалый ущерб»

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф заявил, что в «Формуле-1» не слишком многие будут рады возвращению в чемпионат Кристиана Хорнера.

Бывший босс «Ред Булл» претендует на покупку доли в команде «Альпин» – хотя недавно стало известно, что на те же 24 процента акций, доступных на рынке, претендует и сам Вольфф вместе с концерном «Мерседес».

«Скажем так, его действия нанесли немалый ущерб, а в таком небольшом и закрытом мире, как «Формула-1», подобные вещи могут иметь последствия», – заявил Вольфф.

Последняя авария ошеломила «Ф-1» по-настоящему. Кошмар из-за новых машин уже близок

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: BBC
а кие такеи действия нанесли ущерб? и кому нанесли ущерб? мерседесу?
Чел просто создал возможно самую доминирующую команду в истории ф1, а тут оказывается это нанесло ущерб ф1. Тото конечно...
При чем создал эту команду не на базе автоконцерна, а доминировал над дочерними подразделениями автогигантов, что они ему простить не смогли…
Работники спортса -люди занятые, поэтому кому интересно -

"Он разбил немало стекол[сжег немало мостов], и эти поступки имеют последствия в нашем микромире.
У меня неоднозначное мнение о возвращении Хорнера в Формулу-1. В этом виде спорта не хватает ярких личностей. А его личность была, безусловно, очень неоднозначной, и это хорошо для спорта, — сказал Вольфф. — Я сказал Фреду Вассёру, что нужны и хорошие, и плохие, и злодеи. А сейчас остались только хорошие и злодеи. Плохие ушли.

Думаю ли я, что он когда-нибудь мог бы стать моим союзником или человеком, разделяющим цели? Не думаю.
Но даже в моменты величайшего разочарования и гнева по отношению к нему нужно напоминать себе, что даже у твоего злейшего врага есть лучший друг, значит, в нем должно быть что-то хорошее.
"Если бы не это соперничество, длившееся долгие годы, и если бы в реке утекло больше воды, я уверен, что мог бы посидеть с ним за ужином и от души посмеяться".

Порой все было слишком напряженно, слишком ожесточенно, и происходили вещи, мотивы которых я не могу понять до сих пор, — сказал Вольфф. — Не знаю, сможет ли он вернуться и в каком качестве. Я, безусловно, не желаю ему зла. И мы должны отдать друг другу должное. Не так много руководителей команд добились того, чего добился он".»
Я думал Тото силён и смел.. а он только силён в разбивании наушников. Сильные люди априори смелые и не боятся конкуренции. А конкуренцию Тото мог составить только Хорнер. У остальных там яиц нет.
Сильные люди конкурентов убирают. Так было, так есть, так будет. Всё остальное - фантазии любителей розовых пони.)
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Юки Цунода о новых болидах «Ф-1»: «Ощущение, будто это другая гоночная категория»
12 минут назад
Андреа Кими Антонелли: «Если бы не появление машины безопасности, сложно сказать, где бы мы оказались»
29 минут назад
Жак Вильнев: «Антонелли пришлось побороться. У «Мерседеса» возникают проблемы с прорывом через трафик»
44 минуты назад
Фредерик Вассер: «Феррари» есть куда расти. Машине не хватает скорости на прямых»
50 минут назад
Победа Антонелли с поула на Гран-при Японии стала 500-й в истории «Формулы-1»
сегодня, 13:31
Жак Вильнев об аварии Бермэна: «Не знаю, о чем думал Колапинто, когда смещался в сторону»
сегодня, 13:06
Журналист Слэйтер: «Возможно, Ферстаппен поможет вернуть «Ф-1» туда, где она должна быть»
сегодня, 12:57
Гасли, Пиастри и Антонелли – лучшие пилоты Гран-при Японии по версии The Race. Расселл – 13-й
сегодня, 12:23
Adidas станет партнером «Ред Булл» в 2027-м. Сделка будет приносить команде «Ф-1» 27 млн евро в год (Bild)
сегодня, 12:23
Аяо Комацу: «Бермэн очень разочарован в себе из-за аварии в Японии. Он слишком строг к себе»
сегодня, 12:20
Ко всем новостям
Последние новости
Босс Российской Дрифт Серии запустил собственный подкаст
23 марта, 13:42
Где смотреть Гран-при Японии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
23 марта, 06:15
Где смотреть Гран-при Китая-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 марта, 05:09
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
Гран-при MotoGP в Таиланде разогревали гонками на культовых тайских тук-туках – получилось эпично!
1 марта, 11:43ВидеоСпортс"
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Рекомендуем