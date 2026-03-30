  Победа Антонелли с поула на Гран-при Японии стала 500-й в истории «Формулы-1»
Победа Антонелли с поула на Гран-при Японии стала 500-й в истории «Формулы-1»

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли вошел в историю, сумев победить на Гран-при Японии.

Победа Антонелли при старте с поула стала 500-й за всю историю «Формулы-1». Из 1152 Гран-при, проведенных в чемпионатах «Формулы-1» с 1950 года, 500 из них были выиграны гонщиками, начинавшими заезд с поула.

Первым пилотом, выигравшим гонку после старта с поула, стал Джузеппе Фарина. Больше всего побед после старта с поула на счету у Льюиса Хэмилтона – 61. Последняя такая победа была одержана гонщиком «Феррари» на Гран-при Саудовской Аравии в 2021 году.

Ниже приведен список с количеством побед, одержанных после старта с каждой из доступных позиций. В истории «Ф-1» еще никому не удавалось победить, стартуя 20-м или 21-м.

Количество побед в «Ф-1» в зависимости от стартовой позиции с указанием даты последней победы:

1-я позиция – 500 побед – Антонелли (Гран-при Японии 2026 года)

2-я позиция – 272 – Ферстаппен (Лас-Вегас-2025)

3-я позиция – 138 – Ферстаппен (Катар-2025)

4-я позиция – 68 – Пиастри (Майами-2025)

5-я позиция – 49 – Норрис (Майами-2024)

6-я позиция – 41 – Ферстаппен (США-2023)

7-я позиция – 22 – Ферстаппен (Италия-2022)

8-я позиция – 17 – Окон (Венгрия-2021)

9-я позиция – 5 – Ферстаппен (Майами-2023)

10-я позиция – 10 – Ферстаппен (Венгрия-2022)

11-я позиция – 5 – Алонсо (Валенсия-2012)

12-я позиция – 4 – Мэнселл (Венгрия-1989)

13-я позиция – 3 – Прост (Мексика-1990)

14-я позиция – 7 – Ферстаппен (Бельгия-2022)

15-я позиция – 1 – Алонсо (Сингапур-2008)

16-я позиция – 2 – М. Шумахер (Бельгия-1995)

17-я позиция – 3 – Ферстаппен (Бразилия-2024)

18-я позиция – 1 – Баррикелло (Германия-2000)

19-я позиция – 1 – Вукович («Инди-500»-1954)

22-я позиция – 1 – Уотсон (Западные США-1983)

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
