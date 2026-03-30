  • Тото Вольфф: «Не нравиться эти гонки могут только консерваторам и традиционалистам. Тем, кто живет прошлым»
Вольфф ответил критикам современной «Ф-1».

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф ответил гонщикам, которые критикуют новые болиды и особенности их работы.

Вольфф считает, что гонки при новом регламенте стали намного зрелищнее в сравнении с тем, что было в последние годы.

«Сейчас «Формула-1» меняется, гонки становятся чище. Смотреть за борьбой, когда один пилот заряжает батарею, а второй использует заряд и правда интересно. Мы ведь говорим о гоночной науке, которая в буквальном смысле слова развивается в руках гонщиков. Но, возможно, Макс Ферстаппен и другие недовольные и правда предпочитают прошлогодние правила, когда в той же гонке на «Сузуке» мы не увидели почти ни одного обгона.

Разве сейчас кто-то может пожаловаться на недостаток красоты нынешних гонок? Не нравиться эти гонки могут только консерваторам и традиционалистам, тем кто живет прошлым. На мой взгляд, в гонках у нас нет проблем. Некоторые проблемы есть в квалификациях, и над их решением мы будем работать на совещании 9 апреля», – рассказал Вольфф.

В чем проблема «Мерседеса» на стартах? «Макларен» с таким же мотором показал мастер-класс в Японии

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Formula Passion
Формула-1
Тото Вольфф
Мерседес
Тотондрий, ты главное не переобувайся, когда маки твоих косорезов начнут дрючить без регистрации и смс
Без регистрации и DRS
А ещё консерваторам и традицианолистам не нравится моторный регламент и нравился регламент с граунд эффектом, по мнению Тотохи
Вот чего у Тотохи не отнять, так это защиты интересов команды и собственного бизнеса. Получился самовоз, будет до последнего отстаивать регламент и правила. Это вам не импотенты из Феррари.
Ну конечно, повороты ведь когда-то придумали с расчетом, что в будущем появятся батареи и вот там то их и можно будет заряжать
Скорее всего, повороты придумали консерваторы и традиционалисты, которые, хвала Вольффу, остались в прошлом.
И тем, кто не побеждает (и даже в 10-ку с трудом...) - тоже не нравятся.
После прочтения вспомнилась характеристика, которую дал подполковник Ващанов журналисту Обнорскому, когда последний вышел из его кабинета.
Без прошлого, нет будущего, Тото
Главный любитель грибов)
Так их, Тото!
