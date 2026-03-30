Антонелли не дали шампанское на подиуме из-за законов Японии

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли остался без шампанского на подиуме после победы на Гран-при Японии .

19-летний итальянец выиграл вторую гонку в карьере и стал самым молодым лидером чемпионата в истории «Формулы-1».

На подиуме Антонелли выдали бутылку с надписью «Сузука» и, предположительно, газированным безалкогольным напитком. Законы Японии запрещают употребление спиртного лицам до 20 лет.

Оскар Пиастри из «Макларена » и гонщик «Феррари » Шарль Леклер получили стандартное шампанское, которое разбрызгивали на подиуме – в том числе на Кими.

