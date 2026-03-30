  • Карлос Сайнс о новых моторах «Ф-1»: «Мне плевать, станут ли машины медленнее, если придется снизить мощность батареи»
Карлос Сайнс о новых моторах «Ф-1»: «Мне плевать, станут ли машины медленнее, если придется снизить мощность батареи»

Сайнс считает, что регламент «Ф-1» нужно изменить.

Пилот «Уильямс» призвал ФИА скорректировать работы новых силовых установок «Ф-1» после Гран-при Японии.

«Я не эксперт в этих двигателях, но необходимо найти решение, нужно сделать все необходимое. Мне плевать, станем ли мы на полсекунды или на секунду медленнее.

Если придется снизить мощность, чтобы электромотор дольше держался, чтобы было меньше суперклиппинга, меньше приходилось поднимать ногу с газа, чтобы режим буста стал менее важен, то я уверен, что так будет безопаснее. И еще будет веселее – ведь мы уже не будем так зависеть от энергии.

Меня все это [особенности полуэлектрических моторов] уже не волнует, мы должны как можно скорее найти решение», – сказал Сайнс.

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: SoyMotor.com
47 минут назад
