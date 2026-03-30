Изак Аджар: «Линдблад пропускает Ферстаппена и защищается от меня. Все нормально. Арвид молод»

Аджар прокомментировал недовольство Линдбладом в Сузуке.

Пилот «Ред Булл » Изак Аджар высказался о противостоянии с соперником из «Рейсинг Буллз » Арвидом Линдбладом на Гран-при Японии.

Во время гонки Аджару не удавалось опередить новичка «Формулы-1». Линдбладу показали черно-белый флаг за смещения на торможении, которые вызвали недовольство Изака по радио. В итоге француз финишировал 12-м, британец – 14-м.

«[Высказывания по радио] и на один процент не отражают, насколько плохой получилась гонка. Ничего страшного. Просто надо разобраться с тем, что происходит с батареей, и почему проблемы начались так рано.

Поведение Линдблада? Это можно понять. Он пропускает Макса [Ферстаппена] и защищается от меня. С его точки зрения это логично. Но да, это не помогло нам обоим. Все нормально. Он молод», – заявил 21-летний Аджар.

