Изак Аджар: «Линдблад пропускает Ферстаппена и защищается от меня. Все нормально. Арвид молод»
Пилот «Ред Булл» Изак Аджар высказался о противостоянии с соперником из «Рейсинг Буллз» Арвидом Линдбладом на Гран-при Японии.
Во время гонки Аджару не удавалось опередить новичка «Формулы-1». Линдбладу показали черно-белый флаг за смещения на торможении, которые вызвали недовольство Изака по радио. В итоге француз финишировал 12-м, британец – 14-м.
«[Высказывания по радио] и на один процент не отражают, насколько плохой получилась гонка. Ничего страшного. Просто надо разобраться с тем, что происходит с батареей, и почему проблемы начались так рано.
Поведение Линдблада? Это можно понять. Он пропускает Макса [Ферстаппена] и защищается от меня. С его точки зрения это логично. Но да, это не помогло нам обоим. Все нормально. Он молод», – заявил 21-летний Аджар.
и не пройти кого-то из них на трассе это буквально худшее, что может случиться
хуже только как Лоусон квалифицироваться на последнем ряду