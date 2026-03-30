  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  Изак Аджар: «Линдблад пропускает Ферстаппена и защищается от меня. Все нормально. Арвид молод»
8

Изак Аджар: «Линдблад пропускает Ферстаппена и защищается от меня. Все нормально. Арвид молод»

Аджар прокомментировал недовольство Линдбладом в Сузуке.

Пилот «Ред Булл» Изак Аджар высказался о противостоянии с соперником из «Рейсинг Буллз» Арвидом Линдбладом на Гран-при Японии.

Во время гонки Аджару не удавалось опередить новичка «Формулы-1». Линдбладу показали черно-белый флаг за смещения на торможении, которые вызвали недовольство Изака по радио. В итоге француз финишировал 12-м, британец – 14-м.

«[Высказывания по радио] и на один процент не отражают, насколько плохой получилась гонка. Ничего страшного. Просто надо разобраться с тем, что происходит с батареей, и почему проблемы начались так рано.

Поведение Линдблада? Это можно понять. Он пропускает Макса [Ферстаппена] и защищается от меня. С его точки зрения это логично. Но да, это не помогло нам обоим. Все нормально. Он молод», – заявил 21-летний Аджар.

Быстрые мысли о Гран-при Японии: «Мерседес» все-таки уязвим, а «Макларен» круче «Феррари»?

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Crash.Net
logoРед Булл
logoРейсинг Буллз
logoАрвид Линдблад
logoФормула-1
Гран-при Японии
logoИзак Аджар
logoМакс Ферстаппен
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Изя забыл, каково быть пилотом "младобыков"?
молодой, а соображает)
Ответ Сергей Богатырёв
молодой, а соображает)
Слабо соображает, в квале никак не должен выбивать Макса во втором сегменте
Был бы Лоусен ещё бы и средний палец показал. Изе пора потихоньку привыкать.
Ретбулл вместе со шлепанцем превратили гонки в парнографию. Когда уже формула избавится от них
Сказал ветеран Формулы 1 Хаджар
переходя в главную команду быков ,любой пилот должен осознавать, что те 2, что остались в младшей, будут изо всех пытаться показать себя именно против тебя.
и не пройти кого-то из них на трассе это буквально худшее, что может случиться
хуже только как Лоусон квалифицироваться на последнем ряду
У грага68 всесезонное обострение. Тяжело старику живётся без транквилизаторов, похоже
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
