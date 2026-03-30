Лиам Лоусон: «Обгонять стало сложнее. Твои действия вообще не имеют значения»

Лоусон недоволен новыми болидами «Ф-1».

Пилот «Рейсинг Буллз» поделился впечатлениями от Гран-при Японии, где финишировал на 9-й позиции.

«Если вы спросите ехавшего позади меня Эстебана [Окона], то он был быстрее меня, но так и не смог совершить обгон. День получился очень трудным. На старте я попал в «паровозик», тогда у меня возникли трудности с болидом.

Даже когда я наблюдал за Максом [Ферстаппеном] и другими парнями впереди, можно было заметить, что обгонять очень трудно. Это была сложнейшая гонка. На мой взгляд, сейчас обгонять сложнее.

Твои действия вообще не имеют значения. Ты вынужден использовать энергию, чтобы совершить обгон, а затем – по крайней мере на этой трассе – следует прямая, на которой тебя снова проходят.

Я знал, что если Эстебан воспользуется энергией, чтобы обогнать меня, то у меня появится возможность вернуть позицию. Думаю, и он это знал. Так что мы все время были в одном и том же положении. И это позволило мне финишировать впереди», – сказал Лоусон.

Не знаю как стало Лиаму обгонять, вижу как другие обгоняют.
Макса он вообще не в тему привёл - Макс "грозится" уйти и на журналиста кидается. Ему до обгонов и дела нет, уже давно.
