Журналисты «Ф-1» обсудили с ФИА инцидент с репортером, которого выгнал Ферстаппен. Ричардса и его коллег оскорбляли в соцсетях

Журналисты обратились к ФИА после того, как Ферстаппен выгнал их коллегу.

Поведение пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена и части болельщиков вызвало беспокойство у прессы, работающей в «Формуле-1».

Перед Гран-при Японии четырехкратный чемпион мира выгнал британского журналиста The Guardian Джайлса Ричардса с пресс-конференции. Позже репортер, а также вступившиеся за него коллеги подверглись оскорблениям в соцсетях.

Совет по прессе «Формулы-1», составленный из опытных журналистов, обсудил с ФИА ситуацию вокруг Ричардса. Сообщается, что ФИА обратится в «Ред Булл» по данному вопросу.

В то же время итальянская ассоциация журналистов выступила с заявлением из-за трений между прессой и участниками «Ф-1», призвав ФИА к диалогу.

«Словесные оскорбления и атмосфера враждебности, направленная против журналистов и фотографов, неприемлема и идет вразрез с фундаментальными принципами профессионального уважения и свободы слова.

Показания очевидцев опровергают ряд распространенных версий, которые могут повредить профессиональной репутации представителей СМИ.

В то же время трения между пилотами и фотографами рискуют привести ко все более жестким ограничениям, которые непропорционально осложнят работу прессы.

Взаимное уважение необходимо, но оно не должно ограничивать право медиа свободно и независимо освещать события.

Поэтому Ассоциация призывает ФИА начать диалог ко всем сторонами – от представителей СМИ до команд – чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение условий работы и доступа к информации.

Свободная, уважаемая и защищенная пресса – не второстепенный элемент, а фундаментальный столп прозрачности и доверия во всех видах спорта, в том числе в «Формуле-1», – говорится в заявлении.

Чего писали то?
