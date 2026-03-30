Карун Чандок: «Пиастри показал, что «Макларен» способен удержаться на первых позициях»

Чандок высказался о подиуме «Макларена» в Японии.

Эксперт Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» Карун Чандок прокомментировал 2-е место гонщика «Макларена » Оскара Пиастри на Гран-при Японии .

Напарник австралийца Ландо Норрис при этом стал 5-м.

«Если бы вы сказали, что они финишируют на 2-м и 5-м месте, то, вероятно, они бы ответили что-то в духе: «Что ж, это довольно неплохо, если учитывать наши стартовые позиции». В конце первого круга, когда они ехали на 1-м и 3-м месте, думаю, они надеялись на большее.

«Макларен» добился хорошего прогресса. На мой взгляд, Оскар показал, что у них достаточно скорости, чтобы удержаться на первых позициях», – сказал Чандок.

