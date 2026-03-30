  • Спортс
  • Авто
  • Новости
3

Карун Чандок: «Пиастри показал, что «Макларен» способен удержаться на первых позициях»

Чандок высказался о подиуме «Макларена» в Японии.

Эксперт Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» Карун Чандок прокомментировал 2-е место гонщика «Макларена» Оскара Пиастри на Гран-при Японии.

Напарник австралийца Ландо Норрис при этом стал 5-м.

«Если бы вы сказали, что они финишируют на 2-м и 5-м месте, то, вероятно, они бы ответили что-то в духе: «Что ж, это довольно неплохо, если учитывать наши стартовые позиции». В конце первого круга, когда они ехали на 1-м и 3-м месте, думаю, они надеялись на большее.

«Макларен» добился хорошего прогресса. На мой взгляд, Оскар показал, что у них достаточно скорости, чтобы удержаться на первых позициях», – сказал Чандок.

В чем проблема «Мерседеса» на стартах? «Макларен» с таким же мотором показал мастер-класс в Японии
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport.com
logoМакларен
logoКарун Чандок
logoОскар Пиастри
Гран-при Японии
logoФормула-1
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Пиастри показал, что два дутыша на самовозе 3 гонки подряд не умеют стартовать, и лишь самовоз их тащит к победам

Когда маки найдут полное руководство к силовой, эти дутыши будут на подиум по праздникам попадать
Ответ Scorpio
А если ещё и читы подберут, тогда ...)))
Волкодав - как называют Оскара на форуме конкурирующего ресурса.)
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
