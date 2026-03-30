Главный гоночный инженер «Хонды»: «Ситуация с вибрациями не изменилась. Пилоты финишировали за счет своих усилий»

В «Хонде» рассказали о ситуации с вибрациями болида в Японии.

Главный гоночный инженер «Хонды» Синтаро Орихара высказался о вибрациях, с которыми сталкиваются пилоты «Астон Мартин », отметив, что на Гран-при Японии проблема сохранилась.

Ранее по ходу уик-энда Фернандо Алонсо отметил, что в пятницу вибрации болида исчезли – однако вернулись в субботу и воскресенье.

«Что касается вибраций, с которыми пилотам приходится иметь дело, то в пятницу мы попробовали кое-что новое. [Но в целом] после этапа в Китае ситуация не изменилась. Пилоты финишировали за счет своих усилий.

Почему не использовали пятничную новинку? Мы работали над несколькими вещами, однако при установке новых деталей всегда существуют риски. Учитывая надежность нашей техники, мы решили не использовать новинки в гонке. Тем не менее, думаю, мы увидели некоторые многообещающие вещи.

В целом я убежден, что принятые к этому моменту контрмеры оказались эффективными. Однако с увеличением мощности двигателя меняются входные параметры, и нагрузка на каждый компонент также возрастает. Если бы мы собирались установить новый мотор, то понадобилось бы убедиться в его надежности, прежде чем приступить к использованию», – заявил Орихара.

