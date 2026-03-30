  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Главный гоночный инженер «Хонды»: «Ситуация с вибрациями не изменилась. Пилоты финишировали за счет своих усилий»
6

Главный гоночный инженер «Хонды»: «Ситуация с вибрациями не изменилась. Пилоты финишировали за счет своих усилий»

В «Хонде» рассказали о ситуации с вибрациями болида в Японии.

Главный гоночный инженер «Хонды» Синтаро Орихара высказался о вибрациях, с которыми сталкиваются пилоты «Астон Мартин», отметив, что на Гран-при Японии проблема сохранилась.

Ранее по ходу уик-энда Фернандо Алонсо отметил, что в пятницу вибрации болида исчезли – однако вернулись в субботу и воскресенье.

«Что касается вибраций, с которыми пилотам приходится иметь дело, то в пятницу мы попробовали кое-что новое. [Но в целом] после этапа в Китае ситуация не изменилась. Пилоты финишировали за счет своих усилий.

Почему не использовали пятничную новинку? Мы работали над несколькими вещами, однако при установке новых деталей всегда существуют риски. Учитывая надежность нашей техники, мы решили не использовать новинки в гонке. Тем не менее, думаю, мы увидели некоторые многообещающие вещи.

В целом я убежден, что принятые к этому моменту контрмеры оказались эффективными. Однако с увеличением мощности двигателя меняются входные параметры, и нагрузка на каждый компонент также возрастает. Если бы мы собирались установить новый мотор, то понадобилось бы убедиться в его надежности, прежде чем приступить к использованию», – заявил Орихара.  

Почему «Хонда» постоянно уходит из «Ф-1» и возвращается? Разбираем странную философию
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: jp.motorsport.com
logoХонда
logoФормула-1
Гран-при Японии
logoАстон Мартин
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Доехал на таком ведре.
Алонсо в свои 44 -45 с такими проблемами, не ноет так как Макс в свои 30. Уже избегался по паддоку. Как будто конец света настал.
Ответ Boss baby
Комментарий удален пользователем
Ответ Дмитрий Елисеев
Комментарий удален пользователем
Сами чувствуете разницу. больше 10 лет. А другой первый год на не очень хорошей машине и нытье на каждой конференции. В мерседесе бы щас пел по другому.
В Aston Martin уже обещают - https://www.f1news.ru/news/f1-187999.html
