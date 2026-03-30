Дэймон Хилл: «Может, Ферстаппену нужен перерыв от «Ф-1»

Хилл допустил, что Ферстаппену необходимо отдохнуть от «Ф-1».

Чемпион «Формулы-1» 1996 года Дэймон Хилл высказался о намеках пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена на уход из серии.

«Считаю, если ему не нравится чем-то заниматься, нужно прекратить и найти что-то другое. Ты не обязан это делать.

Если он говорит это, чтобы оказать давление, не думаю, что это сработает. Ему просто скажут: «Макс, уходи и возвращайся, когда у тебя поменяется мнение». Невозможно всегда получать то, что хочешь.

Но вопрос в том, что многие рассуждают о новом регламенте с пилотажной точки зрения: о том, что гонщики на такое не подписывались, что «Формула-1» должна быть не такой. Я уже не управляю болидами, но вижу онборды, и немного странно, когда машины замедляются в конце длинных прямых. Привыкнуть к такому нельзя, но, вероятно, можно что-то сделать с помощью изменений в правилах или как-то еще.

Но Макс не обязан этим заниматься. Он заработал огромное количество денег. Кроме того, он молодой отец и давно тут выступает. Наступает момент, когда жвачка теряет свой вкус. Может, ему нужен перерыв», – предположил Хилл.

Ферстаппен всерьез рассматривает уход из «Ф-1» в конце 2026 года (Эрик ван Харен)

Ферстаппен «как никогда близок» к уходу из «Ф-1». Максу почти гарантирована опция разрыва контракта в конце сезона (The Race)

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: BBC
2 комментария
Это Ф-1 нужен перерыв от Ферстаппена
Ответ maestro2206
Обеим сторонам нужен перерыв от обоих))
(Пример с жвачкой - очень в тему.)
