Дэймон Хилл: «Может, Ферстаппену нужен перерыв от «Ф-1»

Хилл допустил, что Ферстаппену необходимо отдохнуть от «Ф-1».

Чемпион «Формулы-1» 1996 года Дэймон Хилл высказался о намеках пилота «Ред Булл » Макса Ферстаппена на уход из серии.

«Считаю, если ему не нравится чем-то заниматься, нужно прекратить и найти что-то другое. Ты не обязан это делать.

Если он говорит это, чтобы оказать давление, не думаю, что это сработает. Ему просто скажут: «Макс, уходи и возвращайся, когда у тебя поменяется мнение». Невозможно всегда получать то, что хочешь.

Но вопрос в том, что многие рассуждают о новом регламенте с пилотажной точки зрения: о том, что гонщики на такое не подписывались, что «Формула-1 » должна быть не такой. Я уже не управляю болидами, но вижу онборды, и немного странно, когда машины замедляются в конце длинных прямых. Привыкнуть к такому нельзя, но, вероятно, можно что-то сделать с помощью изменений в правилах или как-то еще.

Но Макс не обязан этим заниматься. Он заработал огромное количество денег. Кроме того, он молодой отец и давно тут выступает. Наступает момент, когда жвачка теряет свой вкус. Может, ему нужен перерыв», – предположил Хилл.

