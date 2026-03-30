Ферстаппен проведет ужин с Доменикали на фоне предполагаемого ухода Макса из «Ф-1» (Кристиан Альберс)
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен проведет ужин с руководителем «Формулы-1» Стефано Доменикали, утверждает экс-гонщик чемпионата Кристиан Альберс.
После Гран-при Японии четырехкратный чемпион мира рассуждал о возможном уходе из серии и в очередной раз раскритиковал новый регламент. Кроме того, Ферстаппен намекнул на условие, при котором останется, заявив, что боссы «Ф-1» «знают, что делать».
«Изменения просто необходимы. Он должен остаться в «Формуле-1», – сказал Альберс.
Кристиан предположил, что Ферстаппен продолжит жаловаться, чтобы оказать давление на «Ф-1», но добавил:
«В то же время он не тот человек, который делает это ради эффекта. Он действительно говорит то, что думает.
Знаю, что запланирован ужин со Стефано Доменикали. Вопрос, к чему это приведет».
вроде как даже Хэмилтон жаловался, что их никто не послушает и даже говорить с пилотами не будет
а тут, оп, и у Макса личная аудиенция
небось с уже готовой документацией от ред булла, как именно надо улучшить их болид , ой т.е регламент)))))))))
Макс Ферстаппен:
Конечно, тут можно заработать большие деньги.
Не нужно меня жалеть.
Со мной все будет нормально.
Ф-1 должны изменить регламент.
Они знают, что делать.