  • Ферстаппен проведет ужин с Доменикали на фоне предполагаемого ухода Макса из «Ф-1» (Кристиан Альберс)
Ферстаппен проведет ужин с Доменикали на фоне предполагаемого ухода Макса из «Ф-1» (Кристиан Альберс)

Альберс сообщил о грядущей встрече Ферстаппена и Доменикали по поводу правил.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен проведет ужин с руководителем «Формулы-1» Стефано Доменикали, утверждает экс-гонщик чемпионата Кристиан Альберс.

После Гран-при Японии четырехкратный чемпион мира рассуждал о возможном уходе из серии и в очередной раз раскритиковал новый регламент. Кроме того, Ферстаппен намекнул на условие, при котором останется, заявив, что боссы «Ф-1» «знают, что делать».

«Изменения просто необходимы. Он должен остаться в «Формуле-1», – сказал Альберс.

Кристиан предположил, что Ферстаппен продолжит жаловаться, чтобы оказать давление на «Ф-1», но добавил:

«В то же время он не тот человек, который делает это ради эффекта. Он действительно говорит то, что думает.

Знаю, что запланирован ужин со Стефано Доменикали. Вопрос, к чему это приведет».

Ферстаппен всерьез рассматривает уход из «Ф-1» в конце 2026 года (Эрик ван Харен)

Макс Ферстаппен о возможном уходе из «антипилотажной» «Ф-1»: «Стоит ли это того, если не получаешь удовольствия?»

то есть пожелания по изменению регламента будут приниматься исключительно от Макса?
вроде как даже Хэмилтон жаловался, что их никто не послушает и даже говорить с пилотами не будет
а тут, оп, и у Макса личная аудиенция
небось с уже готовой документацией от ред булла, как именно надо улучшить их болид , ой т.е регламент)))))))))
Ответ Vadim Vadim_1116553755
Хэмилтон неделю назад говорил что всё прекрасно, а теперь у него всё плохо, сложно его слушать.
Прошёл ГП Японии, а обсуждение в основном о высказываниях Макса и об изменениях в регламенте. Это ли не показатели степени важности?
Ответ Alex1307
Алексей наивный ты. Почему Рассела все устраивает с Антонелли ?
Формула-1 2056 год.

Макс Ферстаппен:
Конечно, тут можно заработать большие деньги.
Не нужно меня жалеть.
Со мной все будет нормально.
Ф-1 должны изменить регламент.
Они знают, что делать.
