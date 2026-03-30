Ферстаппен проведет ужин с Доменикали на фоне предполагаемого ухода Макса из «Ф-1» (Кристиан Альберс)

Альберс сообщил о грядущей встрече Ферстаппена и Доменикали по поводу правил.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен проведет ужин с руководителем «Формулы-1» Стефано Доменикали, утверждает экс-гонщик чемпионата Кристиан Альберс .

После Гран-при Японии четырехкратный чемпион мира рассуждал о возможном уходе из серии и в очередной раз раскритиковал новый регламент. Кроме того, Ферстаппен намекнул на условие, при котором останется, заявив, что боссы «Ф-1» «знают, что делать».

«Изменения просто необходимы. Он должен остаться в «Формуле-1», – сказал Альберс.

Кристиан предположил, что Ферстаппен продолжит жаловаться, чтобы оказать давление на «Ф-1», но добавил:

«В то же время он не тот человек, который делает это ради эффекта. Он действительно говорит то, что думает.

Знаю, что запланирован ужин со Стефано Доменикали . Вопрос, к чему это приведет».

Ферстаппен всерьез рассматривает уход из «Ф-1» в конце 2026 года (Эрик ван Харен)

Макс Ферстаппен о возможном уходе из «антипилотажной» «Ф-1»: «Стоит ли это того, если не получаешь удовольствия?»