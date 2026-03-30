Ферстаппен «как никогда близок» к уходу из «Ф-1». Максу почти гарантирована опция разрыва контракта в конце сезона (The Race)
Издание The Race считает реалистичным уход пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена из «Формулы-1» по окончании сезона-2026.
На такой вариант намекал сам гонщик после Гран-при Японии. В нидерландской прессе писали, что четырехкратный чемпион мира всерьез размышляет о завершении карьеры в серии.
По информации The Race, Ферстаппен «как никогда близок» к уходу. Журналисты отмечают не только неприязнь Макса к новому регламенту «Ф-1», но и другие факторы: молодую семью, амбиции в других сериях, развитие собственной гоночной команды.
Сделка нидерландца с «Ред Булл» действует до конца 2028 года, однако «не существует сценария, при котором он будет гоняться в «Ф-1» весь этот срок, если не захочет». Максу не придется выкупать контракт: соглашение предусматривает опции выхода, завязанные на конкурентоспособности «Ред Булл».
Утверждается, что Ферстаппен получит право покинуть коллектив в конце года, если к определенной дате будет вне топ-2 в чемпионате. В схожей ситуации в прошлом году дедлайном был летний перерыв, Макс мог разорвать контракт при непопадании в топ-3.
В данный момент гонщик занимает девятую позицию в чемпионате с 12 очками. На счету Джорджа Расселла из «Мерседеса», который располагается на второй строчке, 63 балла. Учитывая форму «Мерседеса», «крайне вероятно», что у Ферстаппена появится возможность для ухода в конце года. Более того, Макс не обязан уведомлять «Ред Булл» о своем решении до октября.
В паддоке задавались вопросом, не уйдет ли пилот из чемпионата по ходу сезона – издание считает такой вариант нереалистичным. Отмечается, что нидерландец может не разрывать все связи с «Ред Булл», если решит покинуть «Ф-1» в конце года, а остаться амбассадором компании.
"Ферстаппен получит право покинуть коллектив в конце года, если к определенной дате будет вне топ-2 в чемпионате".
Скоро вообще ИИ наверное гонщиков заменит, это просто соревнование машин стало, а гонщики здесь просто для видимости какой-то, что бы с медиа взаимодействовать...
Разве только - брани (от Макса!) поменьше будет (если уйдёт он!), так мне это (меньше брани!), только лучше.
А не прилизаные интервью с натянутой улыбкой, когда проблема действительно существует, как было, например, у Ландо, который мог титул не взять.
Но, плакать от его ухода точно не буду.
сначала титулы штамповал Хэмилтон
потом Ферстаппен, сейчас будет очередной мульти чемпион
а основная аудитория любого спорта это глоры, которые будут за того, кто побеждает, оранжевые трибуны сменятся на зелено-красные если будет побеждать Антонелли, ну или на розовые если все таки победит принцесса.
уйдет одна звезда, как тут же рождается другая
очень наивная попытка рб и самого Макса шантажировать чемпионат
надо было переходить в мерс, что бы сейчас не кусать локти
С точки зрения РБ ситуация тоже норм. Недаром дают свои кузова. Приход Макса в кузова сильно поднимет медийку серии. А за ней и доходы подрастут. При этом, Макс останется внутри РБ, что позволит в перспективе организовать его триумфальное возвращение в Ф-1. Шоу маст го он, так сказать.
Минус для Ф-1 очевидный. Оранжевое море уйдет вслед за Максом. На какой-то период будет просадка по выручке. Плюс, не видно в перспективе, кто сможет генерировать такое же количество контента для продвижения серии в медиа. Шарль умеет жестко бороться, но в интервью он пай-мальчик, на таком Drive to Survive не построишь. По итогу, серия только потеряет с уходом Макса в своей целевой стране(США).
Я осознанно не пишу о тех болельщиках, которые, например, сидят здесь. Потому что нас таких малая часть, которая, к тому же, доходов дает тысячные доли процента))
Посмотрим, как оно сложится через пару месяцев, но на текущий момент ситуация выглядит скорее в минус, чем в плюс.