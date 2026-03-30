  Ферстаппен «как никогда близок» к уходу из «Ф-1». Максу почти гарантирована опция разрыва контракта в конце сезона (The Race)
Ферстаппен «как никогда близок» к уходу из «Ф-1». Максу почти гарантирована опция разрыва контракта в конце сезона (The Race)

Издание The Race считает реалистичным уход пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена из «Формулы-1» по окончании сезона-2026.

На такой вариант намекал сам гонщик после Гран-при Японии. В нидерландской прессе писали, что четырехкратный чемпион мира всерьез размышляет о завершении карьеры в серии.

По информации The Race, Ферстаппен «как никогда близок» к уходу. Журналисты отмечают не только неприязнь Макса к новому регламенту «Ф-1», но и другие факторы: молодую семью, амбиции в других сериях, развитие собственной гоночной команды.

Сделка нидерландца с «Ред Булл» действует до конца 2028 года, однако «не существует сценария, при котором он будет гоняться в «Ф-1» весь этот срок, если не захочет». Максу не придется выкупать контракт: соглашение предусматривает опции выхода, завязанные на конкурентоспособности «Ред Булл».

Утверждается, что Ферстаппен получит право покинуть коллектив в конце года, если к определенной дате будет вне топ-2 в чемпионате. В схожей ситуации в прошлом году дедлайном был летний перерыв, Макс мог разорвать контракт при непопадании в топ-3.

В данный момент гонщик занимает девятую позицию в чемпионате с 12 очками. На счету Джорджа Расселла из «Мерседеса», который располагается на второй строчке, 63 балла. Учитывая форму «Мерседеса», «крайне вероятно», что у Ферстаппена появится возможность для ухода в конце года. Более того, Макс не обязан уведомлять «Ред Булл» о своем решении до октября.

В паддоке задавались вопросом, не уйдет ли пилот из чемпионата по ходу сезона – издание считает такой вариант нереалистичным. Отмечается, что нидерландец может не разрывать все связи с «Ред Булл», если решит покинуть «Ф-1» в конце года, а остаться амбассадором компании.

Ага, а Ред Булл ушел из Формулы-1 в 2015, помню, помню.
В нынешней Ф1 гонщики сколько влияния оказывают на результаты вообще?
"Ферстаппен получит право покинуть коллектив в конце года, если к определенной дате будет вне топ-2 в чемпионате".
Скоро вообще ИИ наверное гонщиков заменит, это просто соревнование машин стало, а гонщики здесь просто для видимости какой-то, что бы с медиа взаимодействовать...
«это просто соревнование машин стало» - а с какого момента это началось? 2026? 2022? 2014? Раньше? С самого начала? Интересно ваше мнение
Самовоз закончился и Максим тоже
В прошлом году у него уже не было самовоза, но он тем не менее смог навязать борьбу Макам до последней гонки.
Понять это можно. Формулу давно упрекают, что это не спортивное состязание, а какая-то вещь в себе. Регламент поменяли и весь топ гонщиков прошлого сезона оказался в середняках. Какое жульничество с двигателями и вот эта команда теперь бесспорный фаворит. Талант спортсмена второстепенен. Ну роботов осталось за штурвалы усадить и наблюдать гонку автопилотов. Так даже честнее будет.
"Чувствуется, что у него в определенной степени присутствует демотивация" (с).
Будет обидно что уйдет такая личность, но скучать не будем, но он скорее все ровно вернется, будет ждать удобного момента, когда будет та формула которая ему по душе, либо самовозку подсунут
Той формулы 1 которая ему и многим по душе уже никогда не будет очевидно, её дух окончательно умер, вместо того чтобы быть быстрее на поворотах гонщик должен накопить по больше энергии на них чтобы потом на прямой включить электро ускорение, это даже звучит как самый тупой сон)
Один из немногих в нынешней формуле кто хоть какие-то нестандартные эмоции вызывает
Для имиджа Ф1 это удар. Для Ферстапена почти логичное продолжение карьеры за те же деньги с меньшими рисками и давлением. Но пока кажется что это просто инструмент давления и попытка в ближайшие 5 недель оставлять формулу в повестке
За Ф1 (и её имидж) не знаю/отвечаю, но лично мне - абсолютно пофигу, есть Макс в Ф1 или нет.
Разве только - брани (от Макса!) поменьше будет (если уйдёт он!), так мне это (меньше брани!), только лучше.
Не люблю Макса, но в его брани часто есть зерно правды. Ставит на место ушлых журналистов, топит за настоящие гонки и прочие вещи говорит, которые свойственны настоящему гонщику.
А не прилизаные интервью с натянутой улыбкой, когда проблема действительно существует, как было, например, у Ландо, который мог титул не взять.
Но, плакать от его ухода точно не буду.
ну, пусть уходит
сначала титулы штамповал Хэмилтон
потом Ферстаппен, сейчас будет очередной мульти чемпион
а основная аудитория любого спорта это глоры, которые будут за того, кто побеждает, оранжевые трибуны сменятся на зелено-красные если будет побеждать Антонелли, ну или на розовые если все таки победит принцесса.
уйдет одна звезда, как тут же рождается другая
очень наивная попытка рб и самого Макса шантажировать чемпионат
надо было переходить в мерс, что бы сейчас не кусать локти
Если не получаешь удовольствия от гонок, и даже больше, тебя они раздражают, зачем себя мучать, согласен. Деньги и имя заработал, можно заниматься тем, что в нравится.
С точки зрения самого Макса сейчас идеальный момент для ухода. Иначе есть риск повторить судьбу Феттеля.
С точки зрения РБ ситуация тоже норм. Недаром дают свои кузова. Приход Макса в кузова сильно поднимет медийку серии. А за ней и доходы подрастут. При этом, Макс останется внутри РБ, что позволит в перспективе организовать его триумфальное возвращение в Ф-1. Шоу маст го он, так сказать.
Минус для Ф-1 очевидный. Оранжевое море уйдет вслед за Максом. На какой-то период будет просадка по выручке. Плюс, не видно в перспективе, кто сможет генерировать такое же количество контента для продвижения серии в медиа. Шарль умеет жестко бороться, но в интервью он пай-мальчик, на таком Drive to Survive не построишь. По итогу, серия только потеряет с уходом Макса в своей целевой стране(США).
Я осознанно не пишу о тех болельщиках, которые, например, сидят здесь. Потому что нас таких малая часть, которая, к тому же, доходов дает тысячные доли процента))
Посмотрим, как оно сложится через пару месяцев, но на текущий момент ситуация выглядит скорее в минус, чем в плюс.
