Ланс Стролл: «Было весело бороться с Алонсо в чемпионате «Астон Мартин»

Стролл заявил о мини-чемпионате из двух машин «Астон Мартин».

Пилот «Астон Мартин » Ланс Стролл прокомментировал итоги Гран-при Японии: канадец сошел из-за технических проблем, в то время как его напарник Фернандо Алонсо впервые доехал до финиша.

18-е место испанца – первый результат команды в основных гонках в 2026 году. В Австралии Стролл финишировал, но не был классифицирован из-за отставания от лидера в 15 кругов. Фернандо и Ланс занимают две последние строчки в личном зачете.

«[Ощущения в болиде] не назвать отличными, но мне было весело бороться с Фернандо в нашем маленьком чемпионате среди «Астон Мартин».

Я получил удовольствие от гонки, хотя мы были медленными и сражались за последние позиции. В Сузуке всегда приятно пилотировать, и я наслаждался своими кругами. Жаль, что не удалось доехать до финиша», – сказал Стролл.

Фернандо Алонсо: «При новых правилах самую большую опасность представляет квалификация»

Фернандо Алонсо о Гран-при Японии: «Хотя бы удалось финишировать»