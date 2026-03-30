Ланс Стролл: «Было весело бороться с Алонсо в чемпионате «Астон Мартин»
Пилот «Астон Мартин» Ланс Стролл прокомментировал итоги Гран-при Японии: канадец сошел из-за технических проблем, в то время как его напарник Фернандо Алонсо впервые доехал до финиша.
18-е место испанца – первый результат команды в основных гонках в 2026 году. В Австралии Стролл финишировал, но не был классифицирован из-за отставания от лидера в 15 кругов. Фернандо и Ланс занимают две последние строчки в личном зачете.
«[Ощущения в болиде] не назвать отличными, но мне было весело бороться с Фернандо в нашем маленьком чемпионате среди «Астон Мартин».
Я получил удовольствие от гонки, хотя мы были медленными и сражались за последние позиции. В Сузуке всегда приятно пилотировать, и я наслаждался своими кругами. Жаль, что не удалось доехать до финиша», – сказал Стролл.
