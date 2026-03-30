  Макс Ферстаппен об аварии Бермэна: «У одного закончилась энергия, а другой использует ускорение от гриба»
Макс Ферстаппен об аварии Бермэна: «У одного закончилась энергия, а другой использует ускорение от гриба»

Ферстаппен сделал отсылку к «Марио Карт», рассуждая об аварии Бермэна.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал инцидент с участием Оливера БермэнаХаас») и Франко Колапинто («Альпин») на Гран-при Японии: британец выехал на траву из-за резкого сближения с соперником и разбил болид.

«Вот что случается со всеми подобными вещами. У одного закончилась энергия, а другой использует ускорение от гриба. Разница в скорости может составлять 50-60 км/ч, это очень и очень много.

У меня была пара моментов, когда я сильно ускорялся и уже выбирал сторону трассы. Это может быть очень и очень опасно – как смещения в зоне торможения или смещения в целом. Такое также происходит при настолько сильном ускорении и может привести к большой аварии.

Если речь о безопасности, легко это исправить. Можно использовать слово «безопасность» по отношению ко многим аспектам. Может, так и надо делать, и наконец будут изменения», – заключил четырехкратный чемпион «Формулы-1».

ФИА изучит потенциальные изменения в правилах после аварии Бермэна

«Наконец понял, что ты имеешь в виду, говоря о грибах». Пиастри о том, как Леклер сравнивал «Ф-1» с «Марио Карт»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RacingNews365
8 комментариев
Ну так...
На связке поворотов нитро юзать... Мягко говоря, опрометчиво
Макс заговорил на языке фактов (на языке Марио Карта)
Грибная эра наступила в Ф1
Ферстаппен «как никогда близок» к уходу из «Ф-1». Максу почти гарантирована опция разрыва контракта в конце сезона (The Race)
4 минуты назад
Ланс Стролл: «Было весело бороться с Алонсо в чемпионате «Астон Мартин»
52 минуты назад
Индикар. Палоу выиграл гонку в Алабаме и приблизился к Керквуду в чемпионате
сегодня, 05:13
MotoGP. Гран-при США. Беццекки выиграл 5-ю гонку подряд, Мартин – 2-й, Акоста – 3-й, Марк Маркес – 5-й
вчера, 20:56
Аяо Комацу об аварии Бермэна: «Колапинто не виноват. Возникшая разница в скорости – проблема нынешних правил»
вчера, 15:09
Журналист Томас Махер: «После гонки в Сузуке услышал, что в ФИА растет уверенность в ошибочности нового регламента»
вчера, 14:32
Льюис Хэмилтон о новом регламенте «Ф-1»: «У пилотов нет права голоса»
вчера, 13:56
Оливер Бермэн об аварии в Японии: «Пилоты предупреждали ФИА о том, что может случиться»
вчера, 13:10
Оскар Пиастри об аварии Бермэна: «Все это вызывает серьезное беспокойство»
вчера, 12:55
Андреа Кими Антонелли: «Уверен, на Гран-при Майами Расселл вернется к своей лучшей форме»
вчера, 12:27
Босс Российской Дрифт Серии запустил собственный подкаст
23 марта, 13:42
Где смотреть Гран-при Японии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
23 марта, 06:15
Где смотреть Гран-при Китая-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 марта, 05:09
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
Гран-при MotoGP в Таиланде разогревали гонками на культовых тайских тук-туках – получилось эпично!
1 марта, 11:43ВидеоСпортс"
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
