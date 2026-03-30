Индикар. Палоу выиграл гонку в Алабаме и приблизился к Керквуду в чемпионате
Палоу в доминирующем стиле выиграл этап на «Барбер Парк».
Пилот «Чип Гэнасси» одержал уверенную победу в Алабаме после старта с поул-позиции.
Испанец лидировал на протяжении 79 кругов из 90 и опередил гонщика «Эрроу Макларена» Кристиана Лундгора на 13 секунд. Третье место занял Грэм Рэйхол из «Рэйхол-Леттерман».
Вторая победа за четыре этапа позволила четырехкратному чемпиону вплотную приблизиться к лидеру сезона Кайлу Керкуду: гонщик «Андретти» заработал 156 очков, Палоу – 154. На счету Лундгора 121 балл, пилоты «Пенске» Дэвид Малукас и Джозеф Ньюгарден набрали 116 и 113 очков, соответственно.
Опубликовал: Михаил Ширяев
