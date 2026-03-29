MotoGP. Гран-при США. Беццекки выиграл 5-ю гонку подряд, Мартин – 2-й, Акоста – 3-й, Марк Маркес – 5-й
Гонщик «Априлии» Марко Беццекки стал сильнейшим по итогам Гран-при США.
Победа стала для итальянца пятой подряд в основных гонках и позволила ему вернуться на первое место в личном зачете. Марко – первый пилот в современной эре MotoGP, выигравший пять раз кряду с лидерством на каждом круге.
Вторым финишировал напарник Беццекки Хорхе Мартин, третьим – Педро Акоста из «КТМ». Гонщик «Дукати» Марк Маркес занял пятую позицию.
Гран-при США
Трасса Америк, Остин
29 марта 2026 года
Гонка
1. Марко Беццекки («Априлия») – 20 кругов
2. Хорхе Мартин («Априлия») +2,036
3. Педро Акоста («КТМ») +4,497
4. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +6,972
5. Марк Маркес («Дукати») +8,100
6. Энеа Бастианини («Тек 3») +8,243
7. Алекс Маркес («Грезини») +11,253
8. Рауль Фернандес («Трэкхаус Рейсинг») +13,129
9. Лука Марини («Хонда») +14,471
10. Франческо Баньяя («Дукати») +14,544
11. Фермин Альдегер («Грезини») +21,063
12. Брэд Биндер («КТМ») +22,062
13. Диого Морейра («ЛЧР») +22,201
14. Франко Морбиделли («ВР46») +24,371
15. Топрак Разгатлиоглу («Прамак») +25,549
16. Джек Миллер («Прамак») +26,309
17. Фабио Куартараро («Ямаха») +27,136
18. Алекс Ринс («Ямаха») +38,701
Сошли:
Жоан Зарко («ЛЧР»)
Аи Огура («Трэкхаус Рейсинг»)
Хоан Мир («Хонда»)
Положение в чемпионате
Топ-5
1. Марко Беццекки – 81 очко
2. Хорхе Мартин – 77
3. Педро Акоста – 60
4. Фабио ди Джанантонио – 50
5. Марк Маркес – 45
Для Дукати тревожный сигнал, байк уже не то что не лучший, но похоже и солидно отстает от Априльи.
Маркес более-менее спас катастрофический уик-энд. Удивительно, но даже в такой ситуации Пекко оказался позади.
Пока что непонятно, смогут ли Маркес и Дукати вообще побороться за чемпионат. Нужно что то делать с байком. Мартин и Бец могут мешать друг другу, но Дукати нужна скорость.
Очередной раз рад за Мартина. Приятно видеть, как люди после такого возвращаются. Априлии с ним надо все переиграть.
Марк пока один тащит. По всем кто на Дукати виден общий тренд
Неужели и дукати пошла по пути адаптации байка в угоду одному гонщику? Хонда до сих пор выбраться из низов не может после этого...