MotoGP. Гран-при США. Беццекки выиграл 5-ю гонку подряд, Мартин – 2-й, Акоста – 3-й, Марк Маркес – 5-й

Беццекки выиграл в 5-й раз подряд и возглавил чемпионат MotoGP.

Гонщик «Априлии» Марко Беццекки стал сильнейшим по итогам Гран-при США.

Победа стала для итальянца пятой подряд в основных гонках и позволила ему вернуться на первое место в личном зачете. Марко – первый пилот в современной эре MotoGP, выигравший пять раз кряду с лидерством на каждом круге.

Вторым финишировал напарник Беццекки Хорхе Мартин, третьим – Педро Акоста из «КТМ». Гонщик «Дукати» Марк Маркес занял пятую позицию.

MotoGP

Гран-при США

Трасса Америк, Остин

29 марта 2026 года

Гонка

1. Марко Беццекки («Априлия») – 20 кругов

2. Хорхе Мартин («Априлия») +2,036

3. Педро Акоста («КТМ») +4,497

4. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +6,972

5. Марк Маркес («Дукати») +8,100

6. Энеа Бастианини («Тек 3») +8,243

7. Алекс Маркес («Грезини») +11,253

8. Рауль Фернандес («Трэкхаус Рейсинг») +13,129

9. Лука Марини («Хонда») +14,471

10. Франческо Баньяя («Дукати») +14,544

11. Фермин Альдегер («Грезини») +21,063

12. Брэд Биндер («КТМ») +22,062

13. Диого Морейра («ЛЧР») +22,201

14. Франко Морбиделли («ВР46») +24,371

15. Топрак Разгатлиоглу («Прамак») +25,549

16. Джек Миллер («Прамак») +26,309

17. Фабио Куартараро («Ямаха») +27,136

18. Алекс Ринс («Ямаха») +38,701

Сошли:

Жоан Зарко («ЛЧР»)

Аи Огура («Трэкхаус Рейсинг»)

Хоан Мир («Хонда»)

Положение в чемпионате

Топ-5

1. Марко Беццекки – 81 очко

2. Хорхе Мартин – 77

3. Педро Акоста – 60

4. Фабио ди Джанантонио – 50

5. Марк Маркес – 45

