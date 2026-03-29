Ландо Норрис: «Для «Макларена» финиш на 2-й и 5-й позиции – это позитивный момент»

Норрис доволен результатом гонки в Японии.

Пилот «Макларена » Ландо Норрис подвел итоги Гран-при Японии, поделившись мнением о выступлении команды и достигнутом результате.

«Понравилась ли мне гонка? Не стоило начинать с этого вопроса (смеется). В целом, Оскар Пиастри отлично провел гонку, да и с моей стороны можно порадоваться тому, что в итоге я опередил одну из «Феррари». Возможность ехать в чистом воздухе на этой трассе играла очень важную роль.

Оскар с самого начала очень хорошо все контролировал. Мы оба отлично стартовали, было здорово сразу оказаться на 1-й и 3-й позиции. То, что мы добились столь сильного результата – безусловно, обнадеживающий знак для команды, хотя мы и понимаем, что нам нужно улучшать болид во многих областях.

Для нас финиш на 2-й и 5-й позиции – это позитивный момент, так что сегодня хороший день для команды. Этот результат должен придать всем нам дополнительный импульс, дать понимание того, что нужно продолжать работать», – рассказал Норрис.

