  • Ферстаппен всерьез рассматривает уход из «Ф-1» в конце 2026 года (Эрик ван Харен)
Ферстаппен может уйти из «Ф-1», утверждает близкий к пилоту журналист.

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен действительно допускает завершение карьеры в «Формуле-1» в конце этого года, пишет нидерландский журналист Эрик ван Харен, осведомленный о ситуации вокруг пилота и австрийской команды.

После финиша на восьмой позиции на Гран-при Японии четырехкратный чемпион «Формулы-1» вновь раскритиковал новый регламент. Ферстаппен намекнул на то, что может покинуть серию.

«Последний раз, когда Макс Ферстаппен оказывался вне топ-5 трижды подряд? Это было девять лет назад.

Ферстаппен всерьез рассматривает уход из «Ф-1» после сезона-2026 из-за нынешнего регламента. Впереди решающий период – для него, «Ред Булл» и руководства «Ф-1», – написал ван Харен.

Макс Ферстаппен: «Считал круги до финиша. Нужно понять, что я хочу в будущем – в жизни есть не только «Ф-1»

Макс Ферстаппен о возможном уходе из «антипилотажной» «Ф-1»: «Стоит ли это того, если не получаешь удовольствия?»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: соцсети Эрика ван Харена
26 комментариев
Шантаж со стороны Макса. Уверен, что если бы сегодня Макс легко и непринужденно отрывался от всех как Кими, то он был бы более лоялен к регламенту и Ф1. Возможно хочет разорвать контракт с Ред Булл, взять паузу на сезон и потом попробовать вернуться в сильнейшую на тот момент команду.
Слушай ну он давно говорил еще после первого чемпионства что ему не важно у него будет одно 4 или 7 чемпионств. Одно это уже то что он хотел. Ему по101 просто и я ему верю. Он в других сериях может спокойно двигаться и находиться дома )
Двигаться в других сериях и находиться дома можно только на симуляторе
Пора заканчивать. Дайвбомбить больше не выходит.
При всем уважении к Максу, на его место всегда будет очередь на 10 пилотов минимум. Команде заявлять 2 болида на следующую гонку в любом случае.
Да это понятно. Только это не отменяет того, что новый регламент клоунада полная. Когда ты не атакуешь на полную, сбрасываешь газ… сама суть гонок, ф1 ее нет. Сам Макса недолюбливаю, если что
2-ое уже есть (в составе РасингБуллс, да).
И Арвид Линдблад, и Лиам Лоусон - только рады будут в РБР попасть.
А машину (и двигло, если понадобится!) Лоран Мекьес, прекрасно понимает/заинтересован и сам - сделать, чтобы она снова побеждала.
Это будет имиджевая катастрофа для Ф1, поэтому я хочу чтобы это случилось. ФИА, Либерти и все причастные к новому регламенту это заслужили
У каждого своя оценка происходящему))
черт он,без машины скулить сразу начал, слабак.
Если Тото позовет, Максимка на всех четырех конечностях туда побежит вместо всяких уходов.
Дааа, Рассела надо турнуть из команды, с такими выступлениями скоро КК провалит
И Макс по привычке сожрёт своего сокомандника - любимчика Тото Кими :)
Ну что ж не все великие чемпионы готовы к такой карьере, как у Алонсо, например
мне машинки не нрааааааавятся!!! я маме пожааааааалуюсь!!! ууууу!!!!
Макс то.. Макс сё.. злой, плохой, быстрый, лучший.. ни кому не интересный, примитивный, гений, но теперь до конца года медиа будет по максимуму выжимать эту ситуацию с Максом на любом ресурсе, ресурсы будут довольны, так как не только фаны, но и хейтеры будут приходить и давать буст потоку информации :)
«Быстрой машины нет-я ухожу. Пойду в команду с железным статусом номер один где под меня будут клепать специфичного дракона (да клал я на напарника и на ваш кубок конструкторов). Плевал я на ваши правила, буду резать, дайвбомбить, ради меня изменяются правила 13 раз. Я единственный из топ-пилотов с отрывом, который был на грани дисквалификации из-за постоянных аварий, завозов и прочих опасных действий. Не нравятся ваши регламенты, мне плевать как другим, выбирайте или я или ваши регламенты. Мне плевать на фанатов, если я выигрываю 19 гонок из 22, а вам это не нравится, вы позеры и ничего не понимаете в Ф1. Я почти взял титул на 4 машине чемпионата (сейчас на 4 машине получается взять только пару очков). Линдблад салага охренел, покажите ему место.» И вот серьезно от ухода такого лицемерного и эгоистичного персонажа Ф1 сильно пострадает?
