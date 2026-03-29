Ферстаппен всерьез рассматривает уход из «Ф-1» в конце 2026 года (Эрик ван Харен)

Ферстаппен может уйти из «Ф-1», утверждает близкий к пилоту журналист.

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен действительно допускает завершение карьеры в «Формуле-1» в конце этого года, пишет нидерландский журналист Эрик ван Харен, осведомленный о ситуации вокруг пилота и австрийской команды.

После финиша на восьмой позиции на Гран-при Японии четырехкратный чемпион «Формулы-1» вновь раскритиковал новый регламент. Ферстаппен намекнул на то, что может покинуть серию.

«Последний раз, когда Макс Ферстаппен оказывался вне топ-5 трижды подряд? Это было девять лет назад.

Ферстаппен всерьез рассматривает уход из «Ф-1» после сезона-2026 из-за нынешнего регламента. Впереди решающий период – для него, «Ред Булл » и руководства «Ф-1», – написал ван Харен.

