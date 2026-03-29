Ферстаппен всерьез рассматривает уход из «Ф-1» в конце 2026 года (Эрик ван Харен)
Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен действительно допускает завершение карьеры в «Формуле-1» в конце этого года, пишет нидерландский журналист Эрик ван Харен, осведомленный о ситуации вокруг пилота и австрийской команды.
После финиша на восьмой позиции на Гран-при Японии четырехкратный чемпион «Формулы-1» вновь раскритиковал новый регламент. Ферстаппен намекнул на то, что может покинуть серию.
«Последний раз, когда Макс Ферстаппен оказывался вне топ-5 трижды подряд? Это было девять лет назад.
Ферстаппен всерьез рассматривает уход из «Ф-1» после сезона-2026 из-за нынешнего регламента. Впереди решающий период – для него, «Ред Булл» и руководства «Ф-1», – написал ван Харен.
И Арвид Линдблад, и Лиам Лоусон - только рады будут в РБР попасть.
А машину (и двигло, если понадобится!) Лоран Мекьес, прекрасно понимает/заинтересован и сам - сделать, чтобы она снова побеждала.