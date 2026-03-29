Лоран Мекьес: «Поговорю о регламенте потом. У «Ред Булл» много работы»

В «Ред Булл» высказались о возможном уходе Ферстаппена из «Ф-1».

Руководитель «Ред Булл » прокомментировал настрой Макса Ферстаппена после Гран-при Японии , где нидерландец финишировал 8-м.

Ранее четырехкратный чемпион «Ф-1» допустил уход из серии из-за недовольства новым регламентом.

«Мы концентрируемся на вопросах конкурентоспособности. Именно этим мы занимаемся. Мы не обсуждаем другие аспекты. Я поговорю о регламенте потом. У нас много работы.

Уверен, когда мы предоставим Максу быструю машину, он станет более счастливым. И когда он сможет атаковать и сможет изменить ситуацию, то Макс станет радостнее. Именно это мы обсуждаем.

Что же касается регламента, то, как вы знаете, тут есть некоторые хорошие аспекты и более сложные. Во время перерыва мы встретимся с другими командами, чтобы обсудить, как можно улучшить правила», – сказал Мекьес.

