Оскар Пиастри: «Не уверен, сумели бы мы выиграть гонку, но был бы рад возможности это выяснить»

Пиастри доволен выступлением в Японии.

Пилот «Макларена » Оскар Пиастри подвел итоги Гран-при Японии, рассказал о том, что остался доволен своим выступлением.

При этом Пиастри отметил, что не знает, сумел бы он побороться с Андреа Кими Антонелли за победу, если бы не упустил лидерство из-за неудачного для австралийца момента с появлением на трассе машины безопасности.

«Вероятно, это один из моих лучших гоночных уик-эндов за все время в «Формуле-1». Мне уже в практиках удалось продемонстрировать отличный темп. Я также хорошо поработал в квалификации, ведь мы сумел подобрать отличные настройки. Да и саму квалификацию я провел очень неплохо.

В гонке же мы вряд ли могли сделать что-то большее. У нас был хороший старт, хороший темп. Я старался с умом использовать ускорения и хорошо действовать в гоночной составляющей. И у нас была хорошая стратегия, мы не моргнули раньше времени.

Да, досадно, что машина безопасности появилась на трассе в не самый подходящий момент, но с учетом того, как складывался гоночный уик-энд, мы вряд ли могли выступить лучше.

Как мне показалось, у меня был хороший старт, но вроде бы ничего особенного в нем не было. Я видел, что у Кими возникла пробуксовка колес, а что случилось с Джорджем я не заметил. И с учетом того, что мне пришлось объезжать Кими по внешней траектории, в целом старт получился не оптимальным. Но да, он был достаточно хорош, чтобы я мог выйти в лидеры.

Что касается стратегии [и появления машины безопасности, повредившей как Пиастри, так и Расселлу], то нужно посмотреть на то, был ли Кими быстрее Джорджа или же они были равны. Думаю, если бы у Джорджа и Кими был равный темп, то для меня гонка получилась бы заметно более напряженной. Потому что тогда они оба висели бы у меня на хвосте.

Но да, как только Кими оказался на чистой трассе, стало видно, что он намного быстрее меня. Не уверен, смогли бы мы выиграть гонку или нет – но я был бы рад получить возможность это выяснить», – рассказал Пиастри.

