  Шарль Леклер: «Мой инженер сообщал, что говорил инженер Расселла, но Джордж поступал наоборот»
Шарль Леклер: «Мой инженер сообщал, что говорил инженер Расселла, но Джордж поступал наоборот»

Леклер рассказал о хитрой стратегии инженера Расселла.

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился впечатлениями о борьбе с Джорджем Расселлом: монегаск сохранил третью позицию, его коллега из «Мерседеса» финишировал четвертым.

«Было довольно плотно, и соперники пытались действовать хитро – думаю, его инженер передавал ему какие-то вещи по радио. Мой инженер сообщал, что говорил его инженер по радио, но он поступал наоборот – из-за этого я оказался под серьезным давлением.

В какой-то момент мне сообщили: «О, ему приказали использовать всю энергию на обратной прямой». Или речь шла о главной прямой, но затем он на протяжении четырех кругов делал ровно обратное.

Я довольно быстро это понял и смог защититься. Хотя сначала это меня удивило. Но гонка получилась веселой. К сожалению, немного не повезло из-за машины безопасности в неподходящий момент. Не думаю, что это существенно поменяло нашу гонку, но осложнило жизнь на втором отрезке, это точно», – объяснил Шарль.

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт ФИА
Отличная гонка от Шарля, без явных ошибок. Вырвал подиум с красивой борьбой. Украшение ф1
