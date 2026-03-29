Фернандо Алонсо: «При новых правилах самую большую опасность представляет квалификация»

Алонсо высказался о проблемах нового регламента «Ф-1».

Пилот «Астон Мартин» прокомментировал риски, с которыми сталкиваются гонщики в условиях новых правил «Ф-1».

«На мой взгляд, самую большую опасность представляет квалификация. Когда один пилот заряжает батарею, а второй проезжает быстрый круг, то разница в скорости просто безумная.

На трассах по типу Баку, или Сингапура, или Монако – то есть на городских треках, где сложно избежать контакта и нет зоны вылета, – ситуация будет непростой. Особенно когда у нас 22 болида. Как подумаешь о Монако и прочем… Посмотрим, будут ли внесены какие-то изменения в регламент», – сказал Алонсо.  

Быстрые мысли о Гран-при Японии: «Мерседес» все-таки уязвим, а «Макларен» круче «Феррари»?
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Racer
Этот регламент нельзя назвать хорошим, пока не начнут давать энергию за преследование, уход от столкновения или езду с заносом.
