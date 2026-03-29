Макс Ферстаппен о возможном уходе из «антипилотажной» «Ф-1»: «Стоит ли это того, если не получаешь удовольствия?»

Ферстаппен сообщил, что рассматривает уход из «Ф-1».

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен высказался о потенциальном завершении карьеры в «Формуле-1» из-за недовольства новыми машинами.

«Я думаю обо всем, что происходит в паддоке. В личной жизни я очень счастлив. Кроме того, приходится проводить по 24 гонки. В этот раз 22, но обычно 24. И ты просто думаешь: стоит ли это того? Или мне больше хочется побыть дома, с семьей? Чаще видеться с друзьями, если ты не получаешь удовольствия от своего вида спорта?

Я легко бы принял седьмое или восьмое место, на котором нахожусь сейчас. Я знаю, что невозможно всегда доминировать или занимать первое или второе места, каждый раз сражаться за подиум. Я очень реалистично смотрю на вещи в этом плане, и я уже был в такой ситуации. Я не всегда побеждал в «Ф-1».

Но если ты на седьмом или восьмом месте и тебе вообще не нравится эта «формула», не кажется естественной для гонщика… Конечно, я стараюсь приспособиться, но пилотировать неприятно. Это антипилотаж, правда. В какой-то момент ты решаешь, что не хочешь этим заниматься.

Конечно, тут можно заработать большие деньги. Замечательно. Но в конечном счете дело не в деньгах – это всегда было моей страстью. Я хотел этим заниматься, когда был ребенком. Тогда я понятия не имел, чего достигну или сколько денег заработаю. Дети о таком не думают.

Я хочу получать удовольствие, отлично проводить время. Сейчас это не совсем так. Конечно, какие-то вещи мне нравятся. Мне нравится работать с командой. Она для меня как вторая семья. Но работа за рулем не приносит удовольствия, к сожалению.

Я стараюсь. Я каждый день говорю себе, что надо пытаться наслаждаться этим. Просто это очень тяжело.

Я смотрю на ситуацию следующим образом. Многие спортсмены рассказывают о своем успехе, и на самом деле он начинается с того, что ты получаешь удовольствие и лишь потом посвящаешь себя спорту на 100 процентов.

Я посвящаю себя спорту на 100 процентов, я все равно стараюсь, но то, как я убеждаю себя выкладываться на 100 процентов – не очень здоровая ситуация, потому что мне не нравится то, чем я занимаюсь.

Многие легко могут сказать: «Что ж, ты выиграл столько титулов и гонок, а теперь жалуешься, потому что у тебя недостаточно хорошая машина». Может, люди смотрят на ситуацию так, но я оцениваю ее иначе», – заявил четырехкратный чемпион «Формулы-1» после Гран-при Японии .

Ферстаппен заверил, что не будет скучать в случае ухода из серии:

«У меня много других проектов, к которым я отношусь с большой страстью. GT 3 – не только сами гонки, но и команда. Очень здорово и приятно ее выстраивать.

Не сказал бы, что я ничего не буду делать, если прекращу гоняться тут. В любом случае будет весело. Но печально, что мы вообще это обсуждаем. Что есть, то есть. Не нужно меня жалеть. Со мной все будет нормально».

Макс также намекнул, что руководители «Ф-1» должны изменить регламент, чтобы пилот остался:

«Они знают, что делать».

