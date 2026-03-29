Макс Ферстаппен о возможном уходе из «антипилотажной» «Ф-1»: «Стоит ли это того, если не получаешь удовольствия?»

Ферстаппен сообщил, что рассматривает уход из «Ф-1».

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о потенциальном завершении карьеры в «Формуле-1» из-за недовольства новыми машинами.

«Я думаю обо всем, что происходит в паддоке. В личной жизни я очень счастлив. Кроме того, приходится проводить по 24 гонки. В этот раз 22, но обычно 24. И ты просто думаешь: стоит ли это того? Или мне больше хочется побыть дома, с семьей? Чаще видеться с друзьями, если ты не получаешь удовольствия от своего вида спорта?

Я легко бы принял седьмое или восьмое место, на котором нахожусь сейчас. Я знаю, что невозможно всегда доминировать или занимать первое или второе места, каждый раз сражаться за подиум. Я очень реалистично смотрю на вещи в этом плане, и я уже был в такой ситуации. Я не всегда побеждал в «Ф-1».

Но если ты на седьмом или восьмом месте и тебе вообще не нравится эта «формула», не кажется естественной для гонщика… Конечно, я стараюсь приспособиться, но пилотировать неприятно. Это антипилотаж, правда. В какой-то момент ты решаешь, что не хочешь этим заниматься.

Конечно, тут можно заработать большие деньги. Замечательно. Но в конечном счете дело не в деньгах – это всегда было моей страстью. Я хотел этим заниматься, когда был ребенком. Тогда я понятия не имел, чего достигну или сколько денег заработаю. Дети о таком не думают.

Я хочу получать удовольствие, отлично проводить время. Сейчас это не совсем так. Конечно, какие-то вещи мне нравятся. Мне нравится работать с командой. Она для меня как вторая семья. Но работа за рулем не приносит удовольствия, к сожалению.

Я стараюсь. Я каждый день говорю себе, что надо пытаться наслаждаться этим. Просто это очень тяжело.

Я смотрю на ситуацию следующим образом. Многие спортсмены рассказывают о своем успехе, и на самом деле он начинается с того, что ты получаешь удовольствие и лишь потом посвящаешь себя спорту на 100 процентов.

Я посвящаю себя спорту на 100 процентов, я все равно стараюсь, но то, как я убеждаю себя выкладываться на 100 процентов – не очень здоровая ситуация, потому что мне не нравится то, чем я занимаюсь.

Многие легко могут сказать: «Что ж, ты выиграл столько титулов и гонок, а теперь жалуешься, потому что у тебя недостаточно хорошая машина». Может, люди смотрят на ситуацию так, но я оцениваю ее иначе», – заявил четырехкратный чемпион «Формулы-1» после Гран-при Японии.

Ферстаппен заверил, что не будет скучать в случае ухода из серии:

«У меня много других проектов, к которым я отношусь с большой страстью. GT3 – не только сами гонки, но и команда. Очень здорово и приятно ее выстраивать.

Не сказал бы, что я ничего не буду делать, если прекращу гоняться тут. В любом случае будет весело. Но печально, что мы вообще это обсуждаем. Что есть, то есть. Не нужно меня жалеть. Со мной все будет нормально».

Макс также намекнул, что руководители «Ф-1» должны изменить регламент, чтобы пилот остался:

«Они знают, что делать».

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: BBC
Понятно что в регламент надо вносить изменения. Но никто этого не будет делать ради Ферстаппена. был Феттель 4 кратный, ушел а люди как смотрели так и смотрят.
У феттеля не было такой фан базы, да и ф1 была другая

Для ф1 сейчас уход Ферстаппен по тем причинам, о которых он говорит, — огромный репутационый урон, я думаю, они всеми силами будут его пытаться удерживать. Плюс, мнение Ферстаппена разделяют многие фанаты, они тоже могут переключится на другой спорт, ожидая другого регламента. В общем, ферст не просто так это все в сми несет, это агитация и пропаганда
Ферстапенн всё-таки это второй Сенна. На него участия многие ходят смотреть на Ф-1. Ради него могут и поменять регламент. Возможно самый великий пилот в истории королевского автоспорта.
Ну уходи если не нравится. Посмотрим как летом вместо ухода будет пытаться в мерс перейти,
Все верно сказал. Главная гоночная серия в мире не должна поддаваться этой показушной борьбе за сохранение экологии. Верните 2004-2006 и настоящую формулу, а не это шапито.
Ф1 это вершина технологий и трендов. в 2004 были такие технологии сейчас другие. Посмотрите по сторонам кругом гибриды, это не про экологию а про эффективность. То что они эти технологии сильно криво впихнули не значит что надо откатываться на 20 лет назад и переставать быть самой технологичной серией, надо до ума доводить текущую реальность
Массовый переход на гибриды и электрички был вызван ужесточением законом в ЕС, а не тем, что эти технологии внезапно стрельнули и народ забросил ДВС

Формула тоже слишком сильно спешит с тем, чтобы быть в тренде. Отсюда и эти кривые попытки как можно быстрее внедрить то, что еще внедрять не надо
Как бы я не подхейчивал Макса, тут я убежден что он вполне искренне ненавидит новый регламент вовсе не потому что у него нет быстрейшей машины под задницей. Мы тут годами хихикали над Формулой Е за ее обгоны по кнопке, а в итоге Ф1 пришла к тому же самому. Отвратительно.
Быстро Максимка утратил интерес. Не хейчу его, как пилота и согласен, что пресные искусственные гонялки с мнимыми кнопочными обгонами это не то, что должно быть в королевских гонках. Но, попахивает опусканием рук и полнейшим нежеланием бороться.
Согласен.А ещё думаю что "польто то не то",имею ввиду сам механизм гонок газ в пол,осознают все,не каждый прямолинейно может.
Да в принципе прямолинейно говорят все, кроме 2ух команд. Мерседес и кодилак, у которого совершенно другие задачи на сезон.
Понимаю Макса. Денег у него овердофига. А гоняться надо либо если получаешь удовольствие, либо если выигрываешь. Если нет цели стать миллиардером, можно переключаться на другие проекты.
текущий формат это клоунада. и авария бермана подтверждает прогнозы предсезонные.
у нас тут жаришка намечается среди нормальных и толерантных уже и из-за Ф1. толерантность это что ? это отсутствие смелости и храбрости, а часто и ума. а так как большинство всегда было загнано под лавку более сильными и смелыми, то теперь наступает «Time to call in the especialistas» .. ну то есть в лучших американских традициях, где их мускулистомобили могут только по прямой ездить.. ну потому что чтобы ехать действительно быстро, то нужно чуть больше знаний, чем тупо "завалить всё мясом" на прямой через "energy deployment"
хер с ним с Максом.. ноет, надеюсь, для дела. но тут факт в том, что суть гонок просто выбрасывается в помойку..
130R это реально шутка... когда-то Алонсо говорил, что полез туда под Шумахера только понимая, что у того есть дети, и он не будет рисковать. Короче.. боль какая-то.
В следующем сезоне в Мерседес вместо Рассела, и всё у него сразу будет ОК!
Фернандо не имел машину позволяющую побеждать с тех времён, когда Максик ещё в школу ходил и не угрожает всем своим уходом. Рассел 7 лет ждал чемпионский болид, начиная в диком аутсайдере. У Макса три гонки, а уже и с прессой ругается и материт постоянно регламент, угрожает уходом и так далее. Я конечно абсолютно с ним согласен, что гонки сейчас так себе, но по большему Ферстаппен дико лицемерит—в регламент граунд-эффекта гонки тоже не отличались невероятной борьбой и скоростью, ибо большие баржи скакали и приносили многим пилотам дискомфорт, обгонов кроме как в зоне дрс практически не было, немалая часть перестановок происходила исключительно тактически. А когда нидерландец улетал со старта и клепал большие шлемы без малейших шансов для других и даже нейтральные фанаты жаловались на дикое засилье одного пилота, Ферстаппен заявлял «значит вы не любите формулу 1». В настоящей Ф1 он не катался, где топили от старта до финиша, а не экономили топливо. Я бы очень хотел посмотреть на него в прошлогодней Феррари, которая страдала перерасходом всего-топлива, резины, тормозов, стиралась планка, а Леклер на этом капризном куске г-на даже умудрялся брать подиумы. Наверное в такой машине Макс бы уже через пару гонок писал по собственному. А была бы конкурентноспособная машина у рб-1000% что четырехкратный бы и слова не пикнул и рассказывал бы что нужно идти в ногу со временем.
Об этом и говорят все
