  • Ландо Норрис о проблеме новых болидов: «Даже не хотел обгонять Хэмилтона, но батарея выделила энергию, когда я этого не просил»
Норрис отметил нехватку контроля гонщика над болидом «Ф-1».

Пилот «Макларена» Ландо Норрис рассказал о проблемах при управлении новыми болидами, отметив, что гонщики контролируют далеко не все в работе машины и силовой установки, что неизбежно приводит к появлению проблем.

«Тут есть сразу два фактора, две стороны. С одной стороны, есть гоночная составляющая – это вопрос безопасности. С другой стороны, есть гоночная составляющая – и вот тут, если честно, я даже не знаю…То есть, я даже не хотел обгонять Льюиса Хэмилтона, но батарея выделила энергию в тот момент, когда я этого делать не просил. И я не могу контролировать работу силовой установки.

Поэтому я обогнал Льюиса, а потом остался с разряженной батареей – и уже он просто проехал мимо меня. Это уже какие-то скачки. Когда ты целиком и полностью зависишь от того, как сработает твой двигатель…ну, когда пилоты должны хотя бы полностью контролировать работу силовой установки, а сейчас этого контроля у нас нет.

Да, конечно, на каких-то трассах дела будут идти лучше, на каких-то хуже. Но все это можно улучшить. Гонщики же хотят просто иметь возможность атаковать на пределе.

Я не хочу сбрасывать скорость и терять 60 км/ч по пути от 130R к последнему повороту. Сейчас большинство болидов из других гоночных серий проедут этот отрезок быстрее болида «Формулы-1». Так что да, какие-то вещи определенно можно улучшить, и в ФИА это знают. Надеюсь, они смогут это сделать. Да, по телевизору гонки сейчас могут смотреться великолепно, но вот из кокпита они определенно выглядят совсем не так, как должны.

Проблема в том, что батарея срабатывает в 130R. И я вынужден поднимать ногу с педали газа – поскольку иначе включится обгонный режим. И я не могу потом снова нажать на газ, поскольку в этом случае батарея снова начнет выделять энергию и разряжаться, а я не хочу этого. Но поскольку ты сначала сбрасываешь газ, а потом снова набираешь, система срабатывает снова. И ты ничего не можешь с этим поделать. Сейчас гонщик контролирует в своем болиде далеко не все, ты слишком сильно зависишь от того, что происходит позади тебя. Так быть не должно», – рассказал Норрис.

Быстрые мысли о Гран-при Японии: «Мерседес» все-таки уязвим, а «Макларен» круче «Феррари»?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: crash.net
То есть они даже не управляют этим? Это даже не "скилл управления энергией"? Машина сама включает и выключает
Я первый раз вижу, что бы кто-то это прямо сказал. Тогда становится кристально ясно, почему все пилоты недовольны. Управлять зарядом и выплеском энергии кнопкой с руля (как я искренне думал, что так устроено) - это одно, а когда зоны и режимы прописаны географически по кругу независимо от обстоятельств - это жесть какая-то.
да, для меня тоже удивление. по факту это даже хуже, чем я думал.. то есть инженеры прописывают в софт выдачу энергии по кругу, могут также в течение заезда это удалённо менять. а гонщик тут получается кто, "оператор CNC-болида" ??
Ахахах))) Регламент просто топовый, у каждого гонщика теперь самовоз - болид сам едет, сам ускоряется, сам замедляется, когда сам этого хочет)
Подождите, то есть буквально, пилоты сейчас не контролируют батарею, это че за бред а ФИА выдумали, едешь такой в борьбе на скоростном повороте газ в пол, а тут бац и у тебя лишняя энергия и ты в стене, и это еще в лучшем случае, или с педали ногу поднимаешь, и машешь сопернику, как Макс сегодня.
Не контролируют, программно прописано, где на круге будет выдаваться мощность
Мдаа, что-то я пропустил этот момент, но те кто принимал, данный регламент, к следующему нельзя подпускать на пушечный выстрел
Возможно в ФИА решили, что главная причина малого количесва обгонов - нежелание пилотов обгонять. Теперь машина сама будет врубать обгонный режим, и делай с этим что хочешь.
Хороший регламент лол. У фур был такой прикол несколько раз в основном в квалах, что атакуешь в повороте, и это сбивает работу батареи, и она не даёт мощности, типа слишком быстро проехал, если немного снесло итд.
Для замерков это просто много непонятных букв.
это вы про Ландо (1999 года рождения? )
