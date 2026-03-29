Ландо Норрис о проблеме новых болидов: «Даже не хотел обгонять Хэмилтона, но батарея выделила энергию, когда я этого не просил»

Норрис отметил нехватку контроля гонщика над болидом «Ф-1».

Пилот «Макларена » Ландо Норрис рассказал о проблемах при управлении новыми болидами, отметив, что гонщики контролируют далеко не все в работе машины и силовой установки, что неизбежно приводит к появлению проблем.

«Тут есть сразу два фактора, две стороны. С одной стороны, есть гоночная составляющая – это вопрос безопасности. С другой стороны, есть гоночная составляющая – и вот тут, если честно, я даже не знаю…То есть, я даже не хотел обгонять Льюиса Хэмилтона, но батарея выделила энергию в тот момент, когда я этого делать не просил. И я не могу контролировать работу силовой установки.

Поэтому я обогнал Льюиса, а потом остался с разряженной батареей – и уже он просто проехал мимо меня. Это уже какие-то скачки. Когда ты целиком и полностью зависишь от того, как сработает твой двигатель…ну, когда пилоты должны хотя бы полностью контролировать работу силовой установки, а сейчас этого контроля у нас нет.

Да, конечно, на каких-то трассах дела будут идти лучше, на каких-то хуже. Но все это можно улучшить. Гонщики же хотят просто иметь возможность атаковать на пределе.

Я не хочу сбрасывать скорость и терять 60 км/ч по пути от 130R к последнему повороту. Сейчас большинство болидов из других гоночных серий проедут этот отрезок быстрее болида «Формулы-1». Так что да, какие-то вещи определенно можно улучшить, и в ФИА это знают. Надеюсь, они смогут это сделать. Да, по телевизору гонки сейчас могут смотреться великолепно, но вот из кокпита они определенно выглядят совсем не так, как должны.

Проблема в том, что батарея срабатывает в 130R. И я вынужден поднимать ногу с педали газа – поскольку иначе включится обгонный режим. И я не могу потом снова нажать на газ, поскольку в этом случае батарея снова начнет выделять энергию и разряжаться, а я не хочу этого. Но поскольку ты сначала сбрасываешь газ, а потом снова набираешь, система срабатывает снова. И ты ничего не можешь с этим поделать. Сейчас гонщик контролирует в своем болиде далеко не все, ты слишком сильно зависишь от того, что происходит позади тебя. Так быть не должно», – рассказал Норрис.

