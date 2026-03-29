  • Льюис Хэмилтон: «Надеюсь, к Гран-при Майами у «Феррари» будет новый двигатель»
Льюис Хэмилтон: «Надеюсь, к Гран-при Майами у «Феррари» будет новый двигатель»

Хэмилтон посетовал на нехватку мощности на этапе в Японии.

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон подвел итоги Гран-при Японии, отметив, что по ходу гонки у него возникли проблемы из-за нехватки мощности двигателя. Что в итоге и стало причиной того, что британец не сумел побороться за третье место.

«Уик-энд получился для меня посредственным. По ходу гонки у меня были проблемы из-за нехватки мощности двигателя. Так что мне постоянно приходилось только защищаться. Как кажется, что вокруг меня все машины сегодня были быстрее и мощнее. Мне предстоит во всем разобраться – то ли дело было именно в неполадках в моем двигателе, то ли в чем-то еще.

В целом, в итоге все закончилось весьма печально. Ведь я был третьим, но затем начал откатываться назад. Нужно будет понять, где и за счет чего я терял в мощности мотора. Потому что нехватка мощности была существенной – особенно на втором отрезке гонки. Хотя и в начале было не лучше, потому что из-за нехватки мощности я не мог держаться в одном темпе с соперниками.

Я очень неплохо провел первый отрезок, стараясь беречь шины, но потом мне просто не хватило темпа. Я просто не мог держаться в одном темпе с соперниками из-за нехватки мощности. И я не понимаю, в чем именно была проблема.

В распоряжении Шарля Леклера сегодня было больше мощности. Притом, что у нас одинаковые болиды. Так что мне нужно будет выяснить причину. Шарль отлично потрудился и финишировал третьим. Но да, моей машине просто не хватало мощности, и я не знаю, почему.

Не знаю, что мы успеем сделать за месяц, но мы надеемся, что к Гран-при Майами у нас будет новый двигатель. Тогда посмотрим, что мы сможем сделать», – рассказал Хэмилтон.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: it.motorsport
У феррари будет норм двигатель, но Леклер будет тот же😅 так что он опять будет впереди, и Хэмильтону все равно ничего не светит😅
Всё он врёт. Долго шёл впереди Рассела и тот не мог ничего сделать именно потому, что у Хемилтона "не было мощности". Но после того, как его обошёл Шарль, которого он едва не выбил из гонки, поступил по свински. Вообще не стал обороняться от Рассела, а просто открыл тому дорогу. Мол, раз Шарль забрал у меня третье место, вот пусть теперь Рассел отберёт его у него. Месть через третьего. Как был всегда подленьким таким и остаётся. Мощности было у Шарля больше это камень в огород команды. Ты с БЕСПЛАТНЫМ питстопом проигрываешь и ещё ноешь. Мозги просто у Шарля лучше работают...
Просто нужно меньше ошибок. Ну и борьбу с Шарлем оставлять на тот момент, когда все топы впереди, а не ждут сразу сзади
