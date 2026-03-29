ФИА изучит потенциальные изменения в правилах после аварии Бермэна

ФИА выпустила заявление после аварии пилота «Хааса » Оливера Бермэна на Гран-при Японии .

Британец потерял контроль над болидом, пытавшись обогнать соперника из «Альпин » Франко Колапинто, который накапливал энергию и ехал гораздо медленнее.

В Федерации пообещали провести встречи во время месячного перерыва и обсудить потенциальные изменения.

«Регламент 2026 года постоянно обсуждают ФИА, команды, производители, пилоты и ФОМ с момента его вступления в силу. В правилах изначально заложены параметры, которые могут быть изменены. Особенно это касается работы с энергией, которую можно оптимизировать на основе данных, полученных на трассе.

Последовательная позиция всех сторон заключалась в том, что систематический обзор будет проведен после первой части сезона, когда будет собрано и проанализировано достаточно данных. Поэтому на апрель запланирован ряд встреч, на которых оценят новые правила и определят, необходимы ли изменения.

Любые потенциальные правки, в особенности те, которые касаются работы с энергией, требуют тщательно продуманных симуляций и подробного анализа. ФИА продолжит работать в тесном и конструктивном сотрудничестве со всеми сторонами на благо «Формулы-1», и безопасность всегда будет ключевой ценностью миссии ФИА .

В данный момент преждевременно рассуждать о характере потенциальных изменений. Дальнейшие сообщения о ситуации будут опубликованы в свое время», – говорится в заявлении.

