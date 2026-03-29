ФИА изучит потенциальные изменения в правилах после аварии Бермэна

ФИА выпустила заявление после аварии пилота «Хааса» Оливера Бермэна на Гран-при Японии.

Британец потерял контроль над болидом, пытавшись обогнать соперника из «Альпин» Франко Колапинто, который накапливал энергию и ехал гораздо медленнее.

В Федерации пообещали провести встречи во время месячного перерыва и обсудить потенциальные изменения.

«Регламент 2026 года постоянно обсуждают ФИА, команды, производители, пилоты и ФОМ с момента его вступления в силу. В правилах изначально заложены параметры, которые могут быть изменены. Особенно это касается работы с энергией, которую можно оптимизировать на основе данных, полученных на трассе.

Последовательная позиция всех сторон заключалась в том, что систематический обзор будет проведен после первой части сезона, когда будет собрано и проанализировано достаточно данных. Поэтому на апрель запланирован ряд встреч, на которых оценят новые правила и определят, необходимы ли изменения.

Любые потенциальные правки, в особенности те, которые касаются работы с энергией, требуют тщательно продуманных симуляций и подробного анализа. ФИА продолжит работать в тесном и конструктивном сотрудничестве со всеми сторонами на благо «Формулы-1», и безопасность всегда будет ключевой ценностью миссии ФИА.

В данный момент преждевременно рассуждать о характере потенциальных изменений. Дальнейшие сообщения о ситуации будут опубликованы в свое время», – говорится в заявлении.

Бермэн избежал перелома в результате аварии – перегрузка в момент удара составила 50G

Франко Колапинто об аварии Бермэна: «Его скорость была выше моей минимум на 50 км/ч. Ситуация становится опасной»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: соцсети ФИА
Когда все твердят , что такое случится это не избежно , но ФИА такие , пусть сначала такое случится тогда мы может что то придумаем , ппц чудики
Ответ Nagatomo
Когда все твердят , что такое случится это не избежно , но ФИА такие , пусть сначала такое случится тогда мы может что то придумаем , ппц чудики
Болезнь роста. Надеюсь, учтут все собранные шишки и допилят регламент, благо месяц с лишним у ФИА на это есть
Ответ Nagatomo
Когда все твердят , что такое случится это не избежно , но ФИА такие , пусть сначала такое случится тогда мы может что то придумаем , ппц чудики
когда пилоты просили нормальные Пит стопы, борьбу колесо в колесо им "кричали нельзя это опасно" когда фиа сделали тупой регламент ради повесточки сразу про безопасность забыли
А что тут можно сделать? Один движок без батареи они не могут оставить, там жалкие 450 ЛС примерно. Предлагаю просто не показывать краш, они же убирают спидометр, стараются не показывать кадры с разрядом батареи, где то убирают онборды, ну вот и краш показывать не надо, шутка конечно, но именно так они и борятся с проблемами, и не только они. Пилотам надо запретить распространять эти фейки , что новые правила плохие и опасные, президент фиа знает что делает , а кто не согласен, тому десятку влепить, пока секунд на финише гонки, и штраф денежный конечно.
Ответ Luca di Montezemolo
А что тут можно сделать? Один движок без батареи они не могут оставить, там жалкие 450 ЛС примерно. Предлагаю просто не показывать краш, они же убирают спидометр, стараются не показывать кадры с разрядом батареи, где то убирают онборды, ну вот и краш показывать не надо, шутка конечно, но именно так они и борятся с проблемами, и не только они. Пилотам надо запретить распространять эти фейки , что новые правила плохие и опасные, президент фиа знает что делает , а кто не согласен, тому десятку влепить, пока секунд на финише гонки, и штраф денежный конечно.
Объявить всех критикующих новые правила иностранными агентами!
Не, надо подождать пока кто-то в больницу илиена тот свет уедет, тогда они поменяют этот бредовый регламент.
А куда попрятались одобряющие новый регламент вдруг?
