  Карлос Сайнс об аварии Бермэна: «Представьте, если подобное произойдет на трассе в Баку или Лас-Вегасе»
Карлос Сайнс об аварии Бермэна: «Представьте, если подобное произойдет на трассе в Баку или Лас-Вегасе»

Сайнс призывает изменить использование двигателей.

Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс надеется, что авария Оливера Бермэна на Гран-при Японии приведет к изменению правил в отношении работы двигателей и устранению проблемы со слишком большой скоростью сближения машин на трассе в некоторых случаях.

«Надеюсь, что к Гран-при Майами мы придумаем, как улучшить ситуацию. Потому что мы предупреждали [ФИА и руководство «Ф-1»] о том, что такой инцидент рано или поздно случится. Надеюсь, мы найдем решение, которое сделает гонки безопаснее.

Я очень удивился, когда [в ответ на предупреждения] нам сказали: «Нет, мы разберемся с этой проблемой в квалификации, но гонки оставьте в покое, потому что они получаются зрелищными». А ведь пилоты довольно громко высказывали свое мнение, давая понять, что проблема есть не только в квалификациях, но и в гонках.

Мы предупреждали, что нечто подобное обязательно случится. И нам очень повезло, что на этой трассе есть зона безопасности за пределами трассы. А теперь представьте, если нечто подобное произойдет в Баку, или в Сингапуре, или в Лас-Вегасе, где пилот при такой скорости сближения сразу врежется в стену.

От лица Ассоциации гонщиков Гран-при мы предупреждали ФИА, что рано или поздно такая авария случится, учитывая то, какой может быть разница в скорости между двумя болидами при их сближении.

Сейчас перегрузка Бермэна при аварии составила 50G. В моей сильнейшей аварии на Гран-при России в 2015 году перегрузка была 46G. Так что просто представьте, насколько сильной может быть подобная авария на трассе в Баку или Лас-Вегасе. Надеюсь, случившееся послужит примером и в руководстве прислушаются к пилотам, а не к командам. Ведь там некоторые люди по-прежнему говорят, что с гонками все нормально, хотя на самом деле это не так», – рассказал Сайнс.

Быстрые мысли о Гран-при Японии: «Мерседес» все-таки уязвим, а «Макларен» круче «Феррари»?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
Надеюсь случится, без последствий для пилотов, конечно.
Чтобы дегрода доменикали и аута томбасиса стулом по башке огрели за классный регламент
Любой болид, самостоятельно замедляющийся без участия пилота - потенциальная опасность в кольцевых гонках. У пилота должна оставаться возможность повлиять на ситуацию, а не быть пассажиром.
Рекомендуем
Главные новости
Льюис Хэмилтон: «Надеюсь, к Гран-при Майами у «Феррари» будет новый двигатель»
15 минут назад
ФИА изучит потенциальные изменения в правилах после аварии Бермэна
18 минут назад
Джордж Расселл: «Если бы один круг сложился иначе, я бы выиграл Гран-при Японии»
33 минуты назад
Шарль Леклер: «Болид «Феррари» будет во многом новым в Майами. Отставание от «Мерседеса» связано не только с мотором»
38 минут назад
Ферстаппен помахал Гасли во время обгона от Пьера. Макс проиграл пилоту «Альпин» и стал 8-м в Японии
59 минут назадФото
Изак Аджар: «Машиной было невозможно управлять – настолько, что это даже опасно»
сегодня, 09:27
Фернандо Алонсо о Гран-при Японии: «Хотя бы удалось финишировать»
сегодня, 09:09
Фредерик Вассер о «новом чемпионате»: «В Майами прибавят все, но «Феррари» тоже будет трудиться»
сегодня, 09:06
Карлос Сайнс о Бермэне: «С точки зрения пилотов подобные инциденты и обгоны при разнице в скорости в 50 км/ч – это не гонки»
сегодня, 09:00
Андреа Стелла: «Пиастри смог бы побороться с Расселлом за победу, с Антонелли – уже под вопросом»
сегодня, 08:38
Ко всем новостям
Последние новости
Босс Российской Дрифт Серии запустил собственный подкаст
23 марта, 13:42
Где смотреть Гран-при Японии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
23 марта, 06:15
Где смотреть Гран-при Китая-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 марта, 05:09
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
Гран-при MotoGP в Таиланде разогревали гонками на культовых тайских тук-туках – получилось эпично!
1 марта, 11:43ВидеоСпортс"
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Рекомендуем