Карлос Сайнс об аварии Бермэна: «Представьте, если подобное произойдет на трассе в Баку или Лас-Вегасе»

Сайнс призывает изменить использование двигателей.

Пилот «Уильямса » Карлос Сайнс надеется, что авария Оливера Бермэна на Гран-при Японии приведет к изменению правил в отношении работы двигателей и устранению проблемы со слишком большой скоростью сближения машин на трассе в некоторых случаях.

«Надеюсь, что к Гран-при Майами мы придумаем, как улучшить ситуацию. Потому что мы предупреждали [ФИА и руководство «Ф-1»] о том, что такой инцидент рано или поздно случится. Надеюсь, мы найдем решение, которое сделает гонки безопаснее.

Я очень удивился, когда [в ответ на предупреждения] нам сказали: «Нет, мы разберемся с этой проблемой в квалификации, но гонки оставьте в покое, потому что они получаются зрелищными». А ведь пилоты довольно громко высказывали свое мнение, давая понять, что проблема есть не только в квалификациях, но и в гонках.

Мы предупреждали, что нечто подобное обязательно случится. И нам очень повезло, что на этой трассе есть зона безопасности за пределами трассы. А теперь представьте, если нечто подобное произойдет в Баку, или в Сингапуре, или в Лас-Вегасе, где пилот при такой скорости сближения сразу врежется в стену.

От лица Ассоциации гонщиков Гран-при мы предупреждали ФИА, что рано или поздно такая авария случится, учитывая то, какой может быть разница в скорости между двумя болидами при их сближении.

Сейчас перегрузка Бермэна при аварии составила 50G. В моей сильнейшей аварии на Гран-при России в 2015 году перегрузка была 46G. Так что просто представьте, насколько сильной может быть подобная авария на трассе в Баку или Лас-Вегасе. Надеюсь, случившееся послужит примером и в руководстве прислушаются к пилотам, а не к командам. Ведь там некоторые люди по-прежнему говорят, что с гонками все нормально, хотя на самом деле это не так», – рассказал Сайнс.

Быстрые мысли о Гран-при Японии: «Мерседес» все-таки уязвим, а «Макларен» круче «Феррари»?