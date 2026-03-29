Джордж Расселл: «Если бы один круг сложился иначе, я бы выиграл Гран-при Японии»

Расселл высказался о поражении в Японии.

Пилот «Мерседеса » поделился мнением о Гран-при Японии, где финишировал 4-м.

«У меня сегодня ничего не получалось? Это не так. Если бы не один круг [когда появилась машина безопасности], я бы, вероятно, выиграл гонку. Обидно.

Все, что могло пойти не так, пошло не так. Очевидно, мы оба [с Кими Антонелли] плохо стартовали – в моем случае все прошло чуть лучше. А затем появилась машина безопасности, на рестарте возникли проблемы, я столкнулся с ограничением при сборе энергии – из-за чего не смог зарядить батарею. То же самое было у других пилотов на стартах.

На рестарте моя батарея была разряжена, и Льюис [Хэмилтон] прошел меня. И после я столкнулся с еще одной проблемой с батареей, когда меня прошел Шарль [Леклер]. Как я сказал, если бы один круг сложился иначе, то разговор был бы совершенно другим», – сказал Расселл .

