  • Джордж Расселл: «Если бы один круг сложился иначе, я бы выиграл Гран-при Японии»
Джордж Расселл: «Если бы один круг сложился иначе, я бы выиграл Гран-при Японии»

Расселл высказался о поражении в Японии.

Пилот «Мерседеса» поделился мнением о Гран-при Японии, где финишировал 4-м.

«У меня сегодня ничего не получалось? Это не так. Если бы не один круг [когда появилась машина безопасности], я бы, вероятно, выиграл гонку. Обидно.

Все, что могло пойти не так, пошло не так. Очевидно, мы оба [с Кими Антонелли] плохо стартовали – в моем случае все прошло чуть лучше. А затем появилась машина безопасности, на рестарте возникли проблемы, я столкнулся с ограничением при сборе энергии – из-за чего не смог зарядить батарею. То же самое было у других пилотов на стартах.

На рестарте моя батарея была разряжена, и Льюис [Хэмилтон] прошел меня. И после я столкнулся с еще одной проблемой с батареей, когда меня прошел Шарль [Леклер]. Как я сказал, если бы один круг сложился иначе, то разговор был бы совершенно другим», – сказал Расселл.    

Быстрые мысли о Гран-при Японии: «Мерседес» все-таки уязвим, а «Макларен» круче «Феррари»?
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: сайт «Ф-1»
Если бы у вас всех сломалась батарейка, а у Алонсо нет, то он бы тоже выиграл гонку! Ведь он сегодня доехал до финиша! 😅
Если Мерс заберёт титул, то пусть это будет Кими! Чтобы Жорж скулил ещё больше, лезет его гнилая натура

А так надеюсь Папайа вмешается в гонку, в Феррари нет веры, ибо следующий сезон точно наш!
Ответ Антон Патракеев
Человек обозначил проблемы с которыми столкнулся -- лезет гнилая натура. Так и запишем.
Жора это Ф1, здесь всегда так. В 21 году так решилась судьба титула.
Так а на что ты в машине. Случается всякое , надо как то пытаться компенсировать проблемы. А то с таким подходом в мерсе любой может ехать тогда
Ответ RusSt
Типо павербанк в кокпит брать на случай если чтобы на type C к батареи подключить? Иначе я не понимаю смысла этого комментария. Как он мог компенсировать проблемы в работе электроники.

Или во время пита надо было подключить осциллограф. Посмотреть на сигнал. Перепиновать проводку и дальше продолжать гонку.
Ответ Mittermeyer
У него было половина гонки, а те мифические проблемы по его словам были на одно. Круге
Рекомендуем
Главные новости
Макс Ферстаппен о возможном уходе из «антипилотажной» «Ф-1»: «Стоит ли это того, если не получаешь удовольствия?»
32 секунды назад
Фернандо Алонсо: «При новых правилах самую большую опасность представляет квалификация»
2 минуты назад
Ландо Норрис о проблеме новых болидов: «Даже не хотел обгонять Хэмилтона, но батарея выделила энергию, когда я этого не просил»
9 минут назад
Льюис Хэмилтон: «Надеюсь, к Гран-при Майами у «Феррари» будет новый двигатель»
41 минуту назад
ФИА изучит потенциальные изменения в правилах после аварии Бермэна
44 минуты назад
Карлос Сайнс об аварии Бермэна: «Представьте, если подобное произойдет на трассе в Баку или Лас-Вегасе»
54 минуты назад
Шарль Леклер: «Болид «Феррари» будет во многом новым в Майами. Отставание от «Мерседеса» связано не только с мотором»
сегодня, 09:51
Ферстаппен помахал Гасли во время обгона от Пьера. Макс проиграл пилоту «Альпин» и стал 8-м в Японии
сегодня, 09:30Фото
Изак Аджар: «Машиной было невозможно управлять – настолько, что это даже опасно»
сегодня, 09:27
Фернандо Алонсо о Гран-при Японии: «Хотя бы удалось финишировать»
сегодня, 09:09
Ко всем новостям
Последние новости
Босс Российской Дрифт Серии запустил собственный подкаст
23 марта, 13:42
Где смотреть Гран-при Японии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
23 марта, 06:15
Где смотреть Гран-при Китая-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 марта, 05:09
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
Гран-при MotoGP в Таиланде разогревали гонками на культовых тайских тук-туках – получилось эпично!
1 марта, 11:43ВидеоСпортс"
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Рекомендуем