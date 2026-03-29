Шарль Леклер: «Болид «Феррари» будет во многом новым в Майами. Отставание от «Мерседеса» связано не только с мотором»

Леклер ждет масштабного обновления «Феррари» через месяц.

Пилот «Феррари» Шарль Леклер сообщил об ожиданиях от месячного перерыва в «Формуле-1» – Гран-при Майами пройдет в начале мая.

«В данный момент «Мерседес» впереди, «Макларен » тоже прибавил, но судьбу чемпионата определит техническое развитие.

Сотрудники на базе трудятся изо всех сил, и в Майами у нас будет во многом новый болид, как и у всех других команд. Критически важно хорошо начать новую часть сезона в Майами.

Безусловно, мы проигрываем «Мерседесу » по части мотора, но отставание связано не только с этим», – сказал Шарль итальянскому Sky после финиша третьим на Гран-при Японии .

