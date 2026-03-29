  Шарль Леклер: «Болид «Феррари» будет во многом новым в Майами. Отставание от «Мерседеса» связано не только с мотором»
Леклер ждет масштабного обновления «Феррари» через месяц.

Пилот «Феррари» Шарль Леклер сообщил об ожиданиях от месячного перерыва в «Формуле-1» – Гран-при Майами пройдет в начале мая.

«В данный момент «Мерседес» впереди, «Макларен» тоже прибавил, но судьбу чемпионата определит техническое развитие.

Сотрудники на базе трудятся изо всех сил, и в Майами у нас будет во многом новый болид, как и у всех других команд. Критически важно хорошо начать новую часть сезона в Майами.

Безусловно, мы проигрываем «Мерседесу» по части мотора, но отставание связано не только с этим», – сказал Шарль итальянскому Sky после финиша третьим на Гран-при Японии.

Фредерик Вассер о «новом чемпионате»: «В Майами прибавят все, но «Феррари» тоже будет трудиться»

Шарль Леклер о 3-м месте: «Нервная гонка. Не удалось достать Пиастри, но было круто»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: FormulaPassion.it
В Майами будет новый болид» - у Феррари это всегда звучит как угроза, а не обещание 😄
Потому что их «новый» — это иногда просто обновлённая версия старых проблем, но в более дорогой упаковке.
И не удивлюсь, если после апдейта окажется, что старый болид хотя бы ехал стабильно, а новый — уже с характером, сюрпризами и стратегией уровня «план F»
Ответ NastyNay
Исключения, хоть и редко, но бывают. Концовка 24 года
Шарль давай не мороси)) просто пора уже начинать говорить, что Феррари в следующем сезоне всех накажет 😂
