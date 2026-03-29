  • Ферстаппен помахал Гасли во время обгона от Пьера. Макс проиграл пилоту «Альпин» и стал 8-м в Японии
Ферстаппен саркастически помахал Гасли во время гонки в Сузуке.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подтвердил, что помахал Пьеру Гасли, когда соперник из «Альпин» совершал обгон на Гран-при Японии.

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» финишировал восьмым, Гасли стал седьмым.

«Обогнать невозможно. Если обгоняешь, у тебя не остается батареи на следующей прямой. Так что я один раз попробовал, обогнал его в последней шикане, но потом у меня просто не было батареи.

Это был жест в духе: «Еще увидимся», – объяснил нидерландец.

Макс Ферстаппен: «Считал круги до финиша. Нужно понять, что я хочу в будущем – в жизни есть не только «Ф-1»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Motorsport.com
Вот раньше были времена ! обогнал с дрс и поехал не задумываясь.
Так надо думать. Леклер просек фишку и обогнал льюиса не в последней шикане а на прямой.
Ответ Boss baby
1. У Леклера Феррари, а не РБ под задницей. Тут думать надо. РБ не едет хорошо ни в один момент уик-энда, Феррари едет.
2. У Хэма тоже Феррари, поэтому Леклер прекрасно понимает, что может Хэм ему противопоставить.
Ответ Виталий Колесников
Леклер смог и с мерседесом Рассела. Причём я повторюсь, он смог и обгонять, и контратаковать, и сдерживать. Последнее - это вообще гроссмейстерский ход. Он тупо просёк график Расселла по заряду и разряду и выдавал мощь там, где и Расселл, не давая последнему и шанса обогнать его на прямой старт-финиш, где мерсы полгонки всех делали, как стоячих. Из-за этого он не смог догнать Пиастри, но в этом и не было смысла. Работай он в своем режиме он бы так и приехал бы третим, обогнав таки Пиастри но точно пропустив бы без шансов Рассела.
Очень "крутые" обгоны. Ни защиты полноценной,ни атаки полной. Обгон становится не то что искусственным,а как какое-то уклонение от препятствий как в игре. Либо врезаться из-за разницы в скорости,либо обогнать и потом махать сопернику,когда мимо тебя проедет. Искренне жаль таких скилловых пилотов как Макс,Леклер которые свои лучшие качества не показывают. Да и не только они
Ответ Александр Иванов
Каким образом тогда у других гонщиков получается обогнать и не отдать позицию?
Ответ NastyNay
Я не говорил что нет обратных случаев. Я говорил больше про качество этих обгонов. Да и если посмотреть на тех кто не отдал,это в основном случаи когда одна машина явно быстрее другой. Но не отрицаю,что были хорошие примеры,как борьба двух Феррари в прошлой гонке( единственный как по мне нормальный момент в новом сезоне)
Хммм... а вот Леклер смог. И обгонять, и контратаковать и даже сдерживать явно более мощный, как по ДВС, так и по гибриду, мерседес Рассела.
Я одного немогу понять. Их почти не показывали. Он за ним всю гонку ехал и не мог додуматься что бы на прямой попробовать обогнать. ха,ха...
Ответ Boss baby
Вот он дурак, как можно было не додуматься обогнать, он то думал смысл просто за машиной ехать. Скинь своё резюме в Ред Булл, минимум на гоночного инженера возьмут.
Ответ gronk22
Спасибо ! подумаю.
