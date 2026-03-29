Ферстаппен помахал Гасли во время обгона от Пьера. Макс проиграл пилоту «Альпин» и стал 8-м в Японии

Ферстаппен саркастически помахал Гасли во время гонки в Сузуке.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен подтвердил, что помахал Пьеру Гасли , когда соперник из «Альпин » совершал обгон на Гран-при Японии .

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» финишировал восьмым, Гасли стал седьмым.

«Обогнать невозможно. Если обгоняешь, у тебя не остается батареи на следующей прямой. Так что я один раз попробовал, обогнал его в последней шикане, но потом у меня просто не было батареи.

Это был жест в духе: «Еще увидимся», – объяснил нидерландец.

