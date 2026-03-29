  Изак Аджар: «Машиной было невозможно управлять – настолько, что это даже опасно»
Изак Аджар: «Машиной было невозможно управлять – настолько, что это даже опасно»

Аджар разочарован скоростью болида.

Пилот «Ред Булл» Изак Аджар подвел итоги Гран-при Японии, рассказав о том, что не смог побороться за очки из-за вновь плохо проведенного старта.

«Нам нужно разобраться в том, что происходит с зарядом батареи [на старте]. Ведь я был восьмым, чувствовал себя комфортно, собирался побороться с Пьером Гасли. Но все эти надежды растаяли из-за пустого заряда батареи. И в такой ситуации ты бессилен что-либо сделать.

Да, у нас в любом случае был далеко не лучший темп. И в этом нет ничего неожиданного. Однако на деле в сравнении с началом уик-энда ситуация только ухудшилась. Машиной было невозможно управлять – настолько, что это даже опасно», – рассказал Аджар.

Быстрые мысли о Гран-при Японии: «Мерседес» все-таки уязвим, а «Макларен» круче «Феррари»?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsport.com
Цунода улыбается 😁!
Ответ torspo@yandex.ru
Цунода улыбается 😁!
У Ценовой нет поводов для улыбок - Аджар всё равно быстрее японца.
Машиной было невозможно управлять – настолько, что это даже невозможно! Ну и Цунода конечно torspo
