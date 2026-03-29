Фернандо Алонсо о Гран-при Японии: «Хотя бы удалось финишировать»
Алонсо подвел итоги этапа в Японии.
Пилот «Астон Мартин» прокомментировал результаты Гран-при Японии, где финишировал 18-м.
«Нам многое нужно сделать. Одной из задач был финиш в гонке. В Австралии и Китае у нас не получилось… хотя бы тут удалось.
С темпом все очень плохо – так было на протяжении всего уик-энда, и в гонке лучше не стало. Неожиданный второй пит-стоп? Небольшая тренировка для ребят.
«Сузука», как всегда, невероятна. Это один из лучших уик-эндов в году. К сожалению, мы не смогли выступить так, как хотели. «Хонда» активно нас поддерживает и подбадривает. Этап в Сузуке всегда будет особенным в календаре. Я все еще получаю от него удовольствие», – сказал Алонсо.
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: es.motorsport.com
