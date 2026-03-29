Фредерик Вассер о «новом чемпионате»: «В Майами прибавят все, но «Феррари» тоже будет трудиться»

Вассер пояснил слова о роли месячного перерыва в «Ф-1».

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер прокомментировал собственное высказывание о том, что на Гран-при Майами начнется «новый чемпионат».

«Вчера случилось некоторое недопонимание по поводу «нового чемпионата в Майами». В Майами все привезут обновления, у команд будет время поработать над программным обеспечением – вот почему я сказал, что будет новый чемпионат.

Не только мы будем работать между гонками в Японии и Майами. Но да, есть месячный перерыв, а это нетипично для «Формулы-1». Все команды будут трудиться изо всех сил, все сделают шаг вперед, и тогда посмотрим, какими окажутся расклады. Я хотел, чтобы это было понятно.

Скорость определяют самые разные факторы. В этот месяц команде предстоит поработать над всеми аспектами. Есть критичные проблемы на прямых, но для решения нужно подождать, когда придет срок по системе ADUO [позволяющей отстающим мотористам дорабатывать силовую установку]. Но мы должны работать над всем: над аэродинамикой, двигателем, шинами, настройками, над каждым аспектом. Если сосредоточиться на чем-то одном, мы потеряем в скорости.

Не хочу, чтобы меня неправильно поняли: в Майами прибавят все. Но мы тоже будем трудиться. В прошлом году скорость колебалась от сессии к сессии, и проблема по-прежнему есть. Необходимо раскрыть потенциал, и мы должны над этим работать. Надо сосредоточиться на развитии машины, потому что пространство для прогресса гораздо больше, чем в 2025-м», – подчеркнул Вассер в эфире итальянского Sky.

