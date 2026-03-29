Карлос Сайнс о Бермэне: «С точки зрения пилотов подобные инциденты и обгоны при разнице в скорости в 50 км/ч – это не гонки»

Сайнс призвал ФИА и «Ф-1» изменить регламент из-за аварии Бермэна.

Пилот «Уильямса » Карлос Сайнс надеется, что после аварии Оливера Бермэна на Гран-при Японии в ФИА и «Формуле-1» всерьез задумаются над внесением изменений в правила и решение проблемы с большой разницей в скорости между болидами, периодически возникающей из-за особенностей работы новых двигателей.

В Японии Бермэн попал в тяжелую аварию, врезавшись в заграждение, поскольку был вынужден выехать за пределы трассы, чтобы избежать столкновения с Франко Колапинто .

«Я довольно хорошо представляю себе, что там произошло. На трех первых кругах гонки было много моментов, когда нам приходилось регулировать мощность двигателя.

Подобная авария была лишь вопросом времени. С нынешними правилами подобные аварии будут происходить часто.

Подобные проблемы всегда возникают, когда вы слушаете только команды, когда им кажется, что раз по телевизору гонки смотрятся хорошо, то с ним точно все в порядке. Но с точки зрения пилотов подобные инциденты и обгоны при разнице в скорости в 50 км/ч – это не гонки. Я не видел ничего подобного ни в одной другой гоночной серии или категории. Я правда надеюсь, что в «Ф-1» прислушаются к гонщикам», – рассказал Сайнс.

