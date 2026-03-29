Андреа Стелла: «Пиастри смог бы побороться с Расселлом за победу, с Антонелли – уже под вопросом»

В «Макларене» подвели итоги Гран-при Японии.

Руководитель «Макларена » ответил на вопрос, смог бы Оскар Пиастри выиграть Гран-при Японии, если бы в ход гонки не вмешалось появление машины безопасности.

«Сегодня мы могли побороться с [Джорджем ] Расселлом, который был немного быстрее нас – однако у Оскара было преимущество, так как он был впереди. Похоже, что, когда Оскар вошел в ритм, он мог удерживать Расселла позади. В случае с Расселлом у нас была возможность оказаться впереди.

Непонятно, смогли бы мы удержать [Кими] Антонелли , который прорывался сквозь пелотон. Это остается под вопросом – но тут важны не «если» и не «а что, если». Здесь важен факт, что наш прогресс в квалификации был подтвержден в гонке.

Это хорошая ситуация перед уходом на [месячный] перерыв, в рамках которого мы будем усердно стараться над улучшением болида.

5-е место Ландо Норриса ? Он провел хорошую гонку. В конце он смог пройти [Льюиса] Хэмилтона. Вчера мы сказали, что было бы здорово, если бы мы смогли побороться с «Феррари». Но Ландо оказался в невыгодном положении [в этот уик-энд] из-за ряда проблем, с которыми мы столкнулись еще во время практик», – сказал Стелла.

