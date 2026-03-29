  Андреа Стелла: «Пиастри смог бы побороться с Расселлом за победу, с Антонелли – уже под вопросом»
Андреа Стелла: «Пиастри смог бы побороться с Расселлом за победу, с Антонелли – уже под вопросом»

В «Макларене» подвели итоги Гран-при Японии.

Руководитель «Макларена» ответил на вопрос, смог бы Оскар Пиастри выиграть Гран-при Японии, если бы в ход гонки не вмешалось появление машины безопасности.

«Сегодня мы могли побороться с [Джорджем] Расселлом, который был немного быстрее нас – однако у Оскара было преимущество, так как он был впереди. Похоже, что, когда Оскар вошел в ритм, он мог удерживать Расселла позади. В случае с Расселлом у нас была возможность оказаться впереди.

Непонятно, смогли бы мы удержать [Кими] Антонелли, который прорывался сквозь пелотон. Это остается под вопросом – но тут важны не «если» и не «а что, если». Здесь важен факт, что наш прогресс в квалификации был подтвержден в гонке.

Это хорошая ситуация перед уходом на [месячный] перерыв, в рамках которого мы будем усердно стараться над улучшением болида.

5-е место Ландо Норриса? Он провел хорошую гонку. В конце он смог пройти [Льюиса] Хэмилтона. Вчера мы сказали, что было бы здорово, если бы мы смогли побороться с «Феррари». Но Ландо оказался в невыгодном положении [в этот уик-энд] из-за ряда проблем, с которыми мы столкнулись еще во время практик», – сказал Стелла.  

Быстрые мысли о Гран-при Японии: «Мерседес» все-таки уязвим, а «Макларен» круче «Феррари»?
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Sky Sports
Я был неправ предполагая что макларену ничего не светит в этом году и подиум может быть только случайный. Подиум пиастри добыл в реальной борьбе (а не из-за сходов лидеров) и по темпу не уступал леклеру и расселу. И это даже без обновлений машины, скорость выросла чисто из-за лучшего понимания работы двигателя (силовой установки). Ну и трасса подошла, чего я тоже не ожидал. Все не так плохо как казалось в первых двух гонках. Посмотрим у кого получится обновиться лучше за этот перерыв.
Не увидел в этом комментарии ни одной необходимой скобки, которых здесь натыкали. В чём проблема назвать Хэмилтона просто Хэмилтоном и так далее? зачем эти глупые скобки?
В любом случае - неплохой ГП для команды. Напрягают проблемы с техникой и предстоящие штрафы за превышение количества разрешённых компонентов. У Ландо 3 батарей - лимит исчерпан, у Оскара получше ситуация, но тоже не фонтан, к сожалению.
Фернандо Алонсо о Гран-при Японии: «Хотя бы удалось финишировать»
3 минуты назад
Фредерик Вассер о «новом чемпионате»: «В Майами прибавят все, но «Феррари» тоже будет трудиться»
6 минут назад
Карлос Сайнс о Бермэне: «С точки зрения пилотов подобные инциденты и обгоны при разнице в скорости в 50 км/ч – это не гонки»
12 минут назад
Франко Колапинто об аварии Бермэна: «Его скорость была выше моей минимум на 50 км/ч. Ситуация становится опасной»
35 минут назад
Макс Ферстаппен: «Считал круги до финиша. Нужно понять, что я хочу в будущем – в жизни есть не только «Ф-1»
37 минут назад
Фредерик Вассер: «Не знаю, сколько было обгонов без единого контакта – это плюс для «Ф-1»
сегодня, 08:10
Зак Браун: «Пиастри невероятно провел заезд. Если бы не машина безопасности, победа могла быть возможна»
сегодня, 07:57
Антонелли – первый итальянский гонщик с 1953 года, выигравший 2 Гран-при подряд
сегодня, 07:48
Тото Вольфф: «Мерседес» пока стартует посредственно, нужно это исправлять»
сегодня, 07:43
«Наконец понял, что ты имеешь в виду, говоря о грибах». Пиастри о том, как Леклер сравнивал «Ф-1» с «Марио Карт»
сегодня, 07:32
Босс Российской Дрифт Серии запустил собственный подкаст
23 марта, 13:42
Где смотреть Гран-при Японии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
23 марта, 06:15
Где смотреть Гран-при Китая-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 марта, 05:09
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
Гран-при MotoGP в Таиланде разогревали гонками на культовых тайских тук-туках – получилось эпично!
1 марта, 11:43ВидеоСпортс"
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
